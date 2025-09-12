ترامب سيتناول العشاء الجمعة مع رئيس الوزراء القطري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على العشاء الجمعة في منتجعه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يحضر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف الاجتماع الذي يأتي بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدوحة.

وأثارت إسرائيل غضب العديد من حلفائها بعد الهجوم على عاصمة قطر التي تؤدي دور الوسيط في المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حتى أن دونالد ترامب وجّه انتقاداً نادراً لحليفه، قائلاً إنه "ليس سعيداً" بالضربات الإسرائيلية.

وكان المسؤول القطري قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن نتنياهو "يجب أن يُساق إلى العدالة" وإن الهجوم "قضى على أي أمل" لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صباح الجمعة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو سيغادر السبت متوجهاً لإسرائيل لتقديم الدعم لها قبيل التحرّك الذي تقوده فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.

وأفاد الناطق باسم الخارجية تومي بيغوت أن روبيو سيبحث مع القادة الإسرائيليين "التزامنا بمواجهة التحرّكات المناهضة لإسرائيل بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية الذي يكافئ إرهاب حماس".

المصدر: فرانس برس