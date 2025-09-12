الهولندي إيميغا ينتقل إلى تشلسي في نهاية الموسم قادماً من ستراسبورغ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- سيلتحق القائد الهولندي لنادي ستراسبورغ الفرنسي لكرة القدم، إيمانويل إيميغا، بتشلسي الإنكليزي في بداية الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الجمعة الناديان اللذان يتبعان لملكية كونسورتيوم "بلوكو".

ولم تُكشف تفاصيل حول قيمة الصفقة أو مدة العقد الذي سيوقعه مهاجم منتخب هولندا تحت 21 عاما في ملعب "ستامفورد بريدج".

وقال إيميغا الذي أحرز 22 هدفا في الدوري الفرنسي خلال الموسمين الأخيرين بعد انضمامه إلى ستراسبورغ قادما من شتورم غراتس النمسوي "منحني ستراسبورغ الفرصة للتطور وللوصول إلى المستوى الذي أنا عليه راهنا".

وسجّل المهاجم البالغ 22 عاما، ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات ضمن كافة المسابقات منذ بداية هذا الموسم مع فريق المدرب الإنكليزي ليام روزينيور.

وأضاف "أريد فقط التركيز بنسبة 100% على ستراسبورغ حتى نهاية هذا الموسم، وبعد ذلك سأرحل".

وتابع "كانت لدي فرص للانتقال إلى أندية أوروبية كبيرة أخرى تشارك في دوري أبطال أوروبا. تحدثت مع تشلسي، مع ستراسبورغ، مع +بلوكو+، حول ما هو الأفضل لي في مسيرتي. رأينا أن الخيار الأفضل لمسيرتي هو البقاء مع ستراسبورغ لعام آخر... ثم الانتقال إلى تشلسي".

وستكون صفقة انتقال إيميغا هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الصفقات بين الناديين، وذلك منذ استحواذ "بلوكو" على ستراسبورغ في 2023 بهدف تطوير نموذج الأندية المتعددة.

يُذكر أن الكونسورتيوم الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي ومواطنه بهداد إقبالي، اشترى تشلسي قبل عام.

ويضم الفريق اللندني بقيادة مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا هذا الموسم، لاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس العائد إلى العاصمة الإنكليزية بعد تألقه خلال فترة إعارته مع ستراسبورغ.

في المقابل، انتقل الظهير الأيسر الإنكليزي بن تشيلويل مؤخرا من تشلسي إلى ستراسبورغ.