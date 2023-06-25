مفوضية الانتخابات تحدد ثلاثين يومًا لتسجيل التحالفات والأحزاب

أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عن تحديد مدة تسجيل التحالفات والاحزاب السياسية ، فيما أشارت إلى "الموافقة على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة إلى عقود تشغيلية".

وذكر بيان للمفوضية، أن "رئيس مجلس المفوضين والأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدوا جلستهم الاعتيادية للتصديق على نماذج ورقة الاقتراع للتصويت العام والخاص للانتخابات المحلية 2023، فضلًا عن قرار استيفاء المفوضية من التحالفات الانتخابية التي تروم المشاركة في الانتخابات وتقديم قوائم مرشحيها أجور اشتراك بموجب صك مصدق لحساب المفوضية قدره (عشرة ملايين دينار عراقي) ، ومن الأحزاب السياسية مبلغ الإجور قدره (خمسة ملايين دينار عراقي)، ومن القائمة المنفردة مبلغ قدره ( مليون دينار عراقي) غير قابل للرد، وتعد إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة".

وأضاف أن "المفوضية فتحت باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم 2023 ، للفترة من 1/ تموز ولغاية 30/ تموز/2023، على أن يكون التقديم في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وتابع أن "المجلس صادق على تعليمات واستمارات التسجيل والتصديق على المرشحين، ونماذج سجل الناخبين الأولي ودليل مراكز الاقتراع، وآلية اختيار موظفي الاقتراع، والموافقة على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة إلى عقود تشغيلية على وفق قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (315) و( 337) لسنة 2019، وإمهال موظفي العقود الذين تعذر تبليغهم لإبداء رغبتهم بالعمل لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 13/آب/2023".

وبين أن "المجلس ناقش آليات حماية أمن العملية الانتخابية وسلامتها برمتها وأيضًا الناخبين، ومن ضمنها مكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل والمخازن التابعة لها، ومراكز التدقيق والاقتراع في اليومين الخاص والعام".