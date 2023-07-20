رئاسة الجمهورية تستدعي ’رومانوسكي’ للاحتجاج على موقف الخارجية الأميركية

أربیل (كوردستان24) - ردت رئاسة الجمهورية، على التصريحات التي أدلى بها ماثيو ميلر ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ضد الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ، كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان تابعته كوردستان 24 "الیوم الخميس 20 تموز ، إنه "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة".

وأضاف، أن "العراق عمل بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 ، لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية".

وأشار الى أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ".

وكان الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم قد وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، قال إنّها "الثالثة من دون رد"، يحذر فيها من خطورة خطوة رئيس الجمهورية.

واحتج ساكو على خطوة رشيد بالإشارة إلى مراسيم سابقة صدرت في ذات السياق، وتساءل إنّ كان رئيس الجمهورية الراحل "جلال طالباني على خطأ" بإصدار المرسوم.

وطالب مسيحيون خلال تظاهرة ووقفة احتجاجية مثلت أحزابا وحركات مسيحية من الكلدان والاشوريين والسريان , والارمن ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع العنكاوي المسيحي.في قضاء "عنكاوا" في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، الخميس الماضي ، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بالعدول عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره بشأن البطريرك والكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم.

وخاطب المحتجون في بيانهم الرئيس العراقي قائلين: بوقفتنا الاحتجاجية هذه نُعرِبُ عن استنكارِنا وشَجبِنا لما اقدمتم عليه من خطوة ترتقي إلى إهانة وإذلال رمز من رموزنا الدينية، ألا وهو أبينا الموقّر البطريرك والكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، وذلك من خلال اصدارِكم المرسوم الجمهوري المرقم 31 لسنة 2023، والذي الغيتم به مرسومًا جمهوريًا آخر كان قد صَدر قبل عشرِ سنوات.