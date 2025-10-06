أربيل.. بدء تنفيذ أكبر مشروع سكني للشباب المسيحي في الشرق الأوسط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان، آنو جوهر عبدوكا، عن انطلاق تنفيذ وتسجيل مشروع "بيث حدياب" السكني للشبيبة المسيحية في ناحية عنكاوا بمدينة أربيل، ليكون أكبر مشروع من نوعه مخصص للشباب المسيحي في الشرق الأوسط.

وقال عبدوكا في بيان، اليوم الاثنين، إن عملية التسجيل ستبدأ رسمياً يوم الأحد 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، تحت إشراف مباشر من هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، مبيناً أن المشروع يضم 720 شقة سكنية موزعة على أربع بنايات تحمل أسماء الإنجيليين الأربعة: متى، مرقس، لوقا، ويوحنا.

وأشار إلى أن المشروع تم إطلاقه بأمر مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تأكيداً على اهتمامه بدعم الشباب وتوفير فرص حقيقية لبناء مستقبل مستقر لهم في وطنهم، موضحاً أن الإعلان الرسمي عن بدء التنفيذ جاء خلال زيارة رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، إلى موقع المشروع في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

وأكد عبدوكا أن "مشروع بيث حدياب لا يقتصر على بناء مجمع سكني فحسب، بل يُعدّ رمزاً للعيش المشترك والأخاء، وتجسيداً لالتزام حكومة إقليم كوردستان بدعم وجود وازدهار المسيحيين وأبناء المكونات القومية والدينية كافة في كوردستان".

وأضاف أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني "أثبت مرة أخرى أن اهتمامه بالشباب يتجسد بالأفعال لا بالأقوال، من خلال مشاريع واقعية تمنح الأمل وتؤسس لمستقبل أفضل"، مشدداً على أن "الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن هذا المشروع يمثل بيت أملٍ جديد للشبيبة المسيحية في أرضهم التاريخية".

وفي ختام بيانه، وجّه رئيس التحالف المسيحي الشكر إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني على دعمه المباشر للمشروع، وإلى رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري وفريق عمله، وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الذي وصفه بأنه "ثمرة جهودٍ متواصلة وحلمٌ تحقق على أرض الواقع".

وأكد عبدوكا أن التحالف المسيحي "ماضٍ في مسيرة العمل والبناء، رغم كل محاولات التشويش، من أجل ترسيخ قيم التعايش والسلام في كوردستان التي تحتضن الجميع"، مشدداً على أن "العمل الصادق هو الذي يصنع التاريخ ويخدم الشعب، وأن حكومة الإقليم بقيادة مسرور بارزاني تواصل نهجها في حماية الحقوق الدستورية وضمان مستقبلٍ مزدهر لجميع المواطنين".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

انطلاق تنفيذ اكبر مشروع سكني للشبيبة المسيحية في الشرق الأوسط

بشرى البدء بالتنفيذ والتسجيل لمشروع بيث حدياب السكني في عنكاوا

اخواتي واخوتي الاعزاء…

إننا نؤمن بأن الفعل أمضى من القول، فالكلمات مهما بلغت فصاحتها تبقى وعدًا ما لم تتحوّل إلى عملٍ يُجسّدها على أرض الواقع.

واليوم نزفّ إلى أبناء عنكاوا وشبابنا المسيحي في كوردستان والعراق بشرى البدء بتنفيذ والتسجيل لمشروع (بيث حدياب السكني للشبيبة المسيحية) في عنكاوا، الذي سيبدأ التسجيل فيه رسميًا يوم الأحد الموافق ١٢ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢٥، بإشراف مباشر من هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان.

لقد تشرفنا اليوم ٦/١٠/٢٠٢٥ بزيارة الدكتور محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الذي أعلن رسميًا عن انطلاق التنفيذ والتسجيل لهذا المشروع المبارك الذي أتى بأمر مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مسرور بارزاني، تأكيدًا لاهتمامه بدعم فئة الشباب وتوفير فرص حقيقية لبناء مستقبل مستقر لهم في وطنهم.

يتألف مشروع بيث حدياب من ٧٢٠ شقة سكنية (كل شقة تتضمن ثلاثة غرف نوم ومعيشة ومطبخ والملحقات الأخرى) ضمن أربع بنايات سكنية تحمل أسماء الإنجيليين الأربعة القديسين: متى، مرقس، لوقا، ويوحنا، ليكون أكبر مشروع سكني مخصص للشبيبة المسيحية في الشرق الأوسط، ورمزًا للعيش المشترك والاخاء وترسيخ لالتزام حكومة الاقليم بدعم وجود وازدهار المسيحيين وابناء المكونات الدينية والقومية في كوردستان.

وكما قيل في المثل الإنجليزي القديم: “الأفعال أبلغ من الأقوال” (Actions speak louder than words)، فإن السيد مسرور بارزاني، إذ وعد أوفى، فأثبت مرارا وتكرارا أنه قائد يؤمن بالفعل قبل القول، وأن اهتمامه بالشباب لا يُعبّر عنه بالتصريحات، بل بالمشاريع التي تُبنى وتُثمر وتمنح الأمل.

إن هذا المشروع ليس مجرد أبنيةٍ تُشيّد من حجرٍ وإسمنت، بل هو بيت أملٍ جديد يجسد رؤية حكومة إقليم كوردستان بقيادة السيد مسرور بارزاني، التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار. إنه خطوة راسخة على طريق تمكين الشباب المسيحي، وترسيخ وجودهم في أرضهم التاريخية، وضمان مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ لهم ولأسرهم.

باسم وزارة النقل والاتصالات، ونيابةً عن التحالف المسيحي في إقليم كوردستان والعراق، نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مسرور بارزاني على دعمه المباشر لهذا المشروع المبارك، وإلى الأخ الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار وفريق عمله المخلص، وإلى كل من ساهم وسيساهم في تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع، فبالأمس حلمنا وفكرنا واستشرنا واجتمعنا وكتبنا وتابعنا واليوم بمباركة رئيس وزرائنا نرى ان حلمنا قد تحقق ووعودنا لشبابنا تكللت بالنجاح.

إننا ماضون في مسيرة العمل والبناء، غير مكترثين بمحاولات فئة ضالة ومضللة تحاول جهدها هباء ان تحيدنا عن طريقنا القويم، فنحن مؤمنون بأن كوردستان العيش المشترك والقيم والمبادئ السامية وكوردستان التنوع والتعدد هي وطن الجميع، وأننا معًا سنحوّل الأحلام إلى أفعال، والأفكار إلى حقائق، لأن الفعل ؛كما آمنا، أمضى من القول، والعمل الصادق هو الذي يخدم شعبنا ويصنع التاريخ.

نهجنا واضح وجلي، نحن نعمل من اجل ان يثبت شبابنا في ارضهم ويزدهرون بين أحبائهم، نرعى أحلامهم لتزهر في ارض الوطن، ندعمهم لنخرج اجمل ما فيهم من ابداع ومهارة وجمال، نعمل من اجل وطن يسوده الإخاء والعيش المشترك والسلام في ظل حكومة قوية تحفظ حقوق الشعب الدستورية وتدافع عن كرامتهم واستقلالهم وتضمن ازدهار الوطن وكرامة المواطن ومستقبل مشرق ومزدهر لهذا الجيل والأجيال القادمة، مستمرون بالعمل لأجل شعبنا العزيز الكريم، بارككم الرب له المجد احبائي.

آنو جوهر عبدوكا