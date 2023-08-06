طائرة تركية تستهدف سيارة مدنية في ناحية جمانكي بدهوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في محافظة دهوك، مساء اليوم الأحد، أن طائرة تركية استهدفت سيارة مدنية بناحية جمانكي التابعة لدهوك.

وأشار مراسلنا إلى أن السيارة كانت تقل شخصين بداخلها، أحدهما لقي مصرعه على الفور، والآخر أُصيب بجروح بليغة.

وأوضح أن أحد ضحايا القصف اسمه آلان إسماعيل، وتزوج قبل خمسة أشهر من الآن.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.

وجمانكي هي إحدى النواحي التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، وتعتبر من المصائف المعروفة، وتقع على الطريق الرئيسي الذي يربط مركز قضاء آميدي (العمادية) بمركز المحافظة، وتبعد عن المحافظة 18 كيلومتراً.