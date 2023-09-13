سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل وزير خارجية النمسا

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة كوردستان خلال استقباله وزير خارجية النمسا
رئيس حكومة كوردستان خلال استقباله وزير خارجية النمسا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، وزير خارجية النمسا أليكساندر شولنبيرغ، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وكان وزير خارجية النمسا أشار غداة وصوله إلى أربيل، إلى أنه سيبحث مع رئيس حكومة كوردستان تطوير العلاقات بين النمسا وكوردستان وسيحاول فتح القنصلية النمساوية في أربيل.

وأكد في حديثٍ لـ كوردستان 24، "نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات السياسية والمزيد من التبادلات التجارية مع كوردستان، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا اليوم في كوردستان".

ووصل وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، أمس الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006.

 

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