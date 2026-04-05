إعادة فتح سيطرة "باوه محمود" أمام الشاحنات لتسهيل الحركة التجارية في منفذ برويزخان

2026-04-05 01:00

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مجمع منفذ برويزخان الدولي، اليوم الأحد 5 نيسان 2026، عن إعادة فتح سيطرة "باوه محمود" أمام حركة سائقي الشاحنات، وذلك بعد فترة من الإغلاق، بهدف تعزيز وانسيابية النشاط التجاري في المنطقة.

وذكر قسم الإعلام والعلاقات في المنفذ، في بيان رسمي، أن إغلاق هذه السيطرة خلال المدة الماضية تسبب في خلق معوقات أمام النقل التجاري وأثر على سير أعمال السائقين، مشيراً إلى أن قرار إعادة الافتتاح جاء عقب سلسلة من الجهود والتنسيق والتفاهمات المشتركة بين الجهات المعنية.

وأكد البيان أن قرار فتح السيطرة دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (5 / 4 / 2026)، وبات بإمكان سائقي الشاحنات المرور عبر سيطرة "باوه محمود" بشكل طبيعي كالسابق.

يُذكر أن منفذ برويزخان يعد أحد الشرايين الاقتصادية الهامة التي تربط إقليم كوردستان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط اللوجستي وتنشيط حركة التبادل السلعي عبر الحدود.