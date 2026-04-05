وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني: القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه

أربيل (كوردستان24)- نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر عسكري، اليوم الأحد، ادعاءات تفيد بأن القوات الأمريكية، بعد فقدان الأمل في إنقاذ أحد طياريها الذي أُسقطت طائرته قبل يومين، تحاول الآن تصفيته عبر القصف الجوي لمنع وقوعه في قبضة القوات الإيرانية.

وأفادت الوكالة في تقرير لها، اليوم الأحد 5 نيسان 2026، نقلاً عن المصدر العسكري، بأن مقاتلات أمريكية نفذت ليلة أمس غارات على عدة مناطق في محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد"، للاشتباه بوجود الطيار المفقود في تلك الأنحاء.

محاولة لمنع الأسر

وأوضح المصدر أن الجانب الأمريكي "فقد الأمل" في العثور على العضو الثاني في طاقم الطائرة المنكوبة وتأمين خروجه، لذا لجأ إلى استراتيجية قصف نقاط محددة بهدف قتله قبل أن تتمكن القوات الإيرانية من الوصول إليه واحتجازه كأسيّر حرب.

غموض حول مصير الطيار

وبشأن ما إذا كان الطيار المفقود قد أصبح بالفعل في عهدة القوات الإيرانية أم لا، رفض المصدر العسكري الإدلاء بأي معلومات واضحة، مكتفياً بالقول: "لن نعلن عن أي أنباء بهذا الخصوص في الوقت الحالي، لكن الأمريكيين لا يقولون الحقيقة الكاملة حتى بشأن الطيار الأول الذي ادعوا إنقاذه سابقاً".

واختتم المصدر العسكري الإيراني حديثه بالتأكيد على أن قضية طياري الطائرة الحربية المحطمة ستتحول إلى "فضيحة جديدة" للولايات المتحدة وتكشف زيف محاولاتها لإخفاء الحقائق الميدانية، حسب تعبيره.

تأتي هذه الأنباء في ظل تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة، وتضارب في الأنباء بين واشنطن وطهران حول الخسائر البشرية والميدانية في الصراع الدائر.