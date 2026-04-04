النازحون في لبنان يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية

2026-04-04 22:48

أربيل (كوردستان 24)- مع تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، يقول المدنيون النازحون إنهم يواجهون صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت أحلام علي خليل بدك في مقطع فيديو نشرته منظمة الصحة العالمية: "نواجه صعوبات في كل شيء. حتى أننا لا نستطيع شراء أدويتنا".

وقالت زينب، وهي أم نازحة لثلاثة أطفال، إن المساعدات لم تصل إلى المركز الذي تقيم فيه منذ انتهاء شهر رمضان الماضي.

وأضافت: "بالطبع، يحلم الجميع بالعودة إلى ديارهم. يحلم الجميع بالخروج من هذا المأزق. لقد انتهى بنا المطاف في مكان لم نتوقع الوصول إليه قط".

وللتوضيح: إسرائيل في صراع مستمر مع حزب الله، الجماعة شبه العسكرية المدعومة من إيران، في جنوب لبنان.

عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب بدء الحرب في إيران، ردت إسرائيل بقوة، شملت قصفًا جويًا مكثفًا لمواقع حزب الله - بما في ذلك في مدن مكتظة بالسكان - وتوغلًا بريًا واسع النطاق في جنوب البلاد.

أسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونزوح أكثر من مليون لبناني، وفقاً لعمال الإغاثة، الذين يقولون إن الكثيرين يفتقرون إلى المياه النظيفة، وإلى مستلزمات النظافة الشخصية والأدوية الحيوية.





