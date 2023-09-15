وزير الموارد المائية: العراق بحاجة إلى 36 سداً

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الموارد المائية عوني ذياب يوم الخميس، أن التنبؤات تشير بأن العراق قد يكون مقبلاً على فيضانات لذلك فهو بحاجة إلى السدود للحصاد، فيما اشار الى ان العراق بحاجة إلى 36 سداً.

وقال ذياب، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية، إن "الجفاف اعطانا انذارا واضحا بخصوص المستقبل، اذ أن العراق سجل اقل واردات مياه خلال الصيف الحالي، ولكنه كان محظوظا بهطول الامطار خلال الشتاء الماضي".

وبين وزير الموارد المائية عوني ذياب، أن "هناك تنبؤات بان العراق قد يكون مقبلا على فيضانات، لذلك فهو بحاجة الى سدود حصاد المياه التي تقام في الوديان".

وأضاف أن "العراق يملك حاليا 30 سدا ولكنه يحتاج الى 36 سداً صغيراً اضافيا، مشيرا الى ان "انشاء السدود لا يحتاج الى مبالغ كبيرة".

واوضح أن "منسوب المياه الجوفية في كوردستان انخفض من 300 الى 800 متر، وعمليات الحقن في سد الموصل متواصلة، ونبحث عن معالجات اكثر تطورا لحماية سد الموصل، على الرغم من اننا وصلنا الى قناعة بان سد الموصل مستقر".

ولفت الى أن "نهر الكارون مفتوح حاليا ووضع شط العرب جيد، ونعمل على استمرارية فتح نهر الكارون".

وبين أن "لدينا تفاهم مع ايران بخصوص وضع المياه، وخزين دربندخان اصبح جيدا بعد زيادة الاطلاقات الايرانية".

وتابع أن "قضية المياه مع تركيا سياسية اكثر مما هي فنية، أذ ان تركيا تربط ملف المياه بقضية تصدير النفط وحزب العمال الكوردستاني، لذلك انشات سدود تفوق حجم الحوض ولكن العراق بصدد تشريع قانون المجلس الاعلى للمياه، كما ان اللجنة العليا للمياه لم تعقد اي اجتماع طيلة 3 سنوات".