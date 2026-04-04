في ذكرى جينوسايد الكورد الفيليين.. مسرور بارزاني يدعو بغداد للإيفاء بالتزاماتها الدستورية

2026-04-04 09:47

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الإيفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية من خلال تعويض عوائل شهداء ومتضرري الكورد الفيليين وكافة ضحايا النظام السابق بشكل لائق وعادل.

وجاء ذلك في بيان أصدره رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي تعرض لها الكورد الفيليون، والتي شملت عمليات قتل وتهجير وتغييب قسري، بالإضافة إلى مصادرة أموال وممتلكات مئات الآلاف منهم على يد الأنظمة السابقة، ولا سيما نظام البعث.

وأكد مسرور بارزاني في بيانه: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية في تعويض ذوي الشهداء والمتضررين من الكورد الفيليين، وضحايا القصف الكيميائي والأنفال، وجميع الذين تضرروا على يد النظام العراقي السابق".

وفي ختام رسالته، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن خالص تعازيه ومواساته في هذه الذكرى الأليمة، منحياً بـ "إجلال وإكبار لأرواح شهداء الكورد الفيليين وجميع شهداء كوردستان".