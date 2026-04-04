غارات جوية تستهدف مواقع للحشد الشعبي في الموصل والانبار

2026-04-04 09:44

أربيل (كوردستان24)- تواصلت الهجمات الجوية المنسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق، فيما زعمت منصات إعلامية تابعة للهيئة أن القصف طال أهدافاً مدنية أيضاً.

صباح اليوم السبت، 4 نيسان 2026، شنت طائرات حربية هجمات استهدفت عدة مواقع في محافظة نينوى. وأصدرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بياناً ذكرت فيه أن القصف استهدف مستودعاً لخزن محصول "البطاطا" في منطقة (شريخان) التابعة لمدينة الموصل.

وأوضح البيان أن المستودع يقع ضمن قاطع مسؤولية اللواء 34 التابع للحشد، لكنه يعود لمواطن مدني، مشدداً على أن الموقع هو منشأة مدنية صرفة ولا صلة له بالنشاطات العسكرية، وفقاً للمعلومات الأولية.

وفي سياق متصل، تعرضت منطقة تابعة لقضاء القائم بمحافظة الأنبار، فجر اليوم، إلى قصف جوي مماثل. وتداولت وسائل إعلام مقربة من "محور المقاومة" مقاطع فيديو توثق لحظة الاستهداف، مشيرة إلى أن القصف الأمريكي - الإسرائيلي ركز على مناطق حدودية ضمن قاطع الأنبار.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية، وسط اتهامات مستمرة من فصائل الحشد الشعبي للولايات المتحدة وإسرائيل بتوسيع دائرة استهدافاتها لتشمل البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية تحت ذريعة الملاحقة العسكرية.