مراسل كوردستان24: أعداد كبيرة من الجثث تفحّمت في قاعة الحمدانية وهناك صعوبة بالتعرف عليها

أربيل (كوردستان 24)- تعرّضت قاعة الهيثم للمناسبات بحمدانية الموصل في وقتٍ متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء، لحريقٍ ضخم أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين وفق إحصائيةٍ أولية لوزارة الصحة العراقية.

وقال مراسل كوردستان24 من مكان الحادث، إنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة، مع نقل أعداد كبيرة من الجثامين والمصابين إلى أماكن مختلفة، بعضهم نُقِل إلى أربيل والبعض الآخر إلى مستشفى الحمدانية.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص ولا يمكن التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاُ حتى الآن.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بناءً على توصية رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أكّد أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".

مشيراً إلى وجود "متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين بحسب نوع الإصابة، فبعض الحالات تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة واخرى متفاقمة تحال إلى المراكز التخصصية".

وقال إن "الإحصائية الأولية تشير إلى وجود 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة "، موضحاً أن "الوضع مسيطر عليه وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في وزارة الصحة".