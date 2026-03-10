سنتكوم تعلن تدمير 16 سفينة "زرع ألغام" إيرانية قرب مضيق هرمز

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تدمير 16 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية مخصصة لزرع الألغام، وذلك خلال عمليات عسكرية نفذتها يوم الثلاثاء في منطقة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأكدت القيادة المركزية في بيان رسمي أنها استهدفت عدداً من القطع البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن العملية أسفرت بشكل محدد عن تدمير 16 سفينة كانت معدة لزراعة الألغام البحرية، في خطوة تهدف إلى حماية الممرات المائية الدولية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن استهداف سفن زرع الألغام الإيرانية جاء كـ"إجراء استباقي".[3] وأوضح المسؤول أن هذه الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن وجود خطط عملياتية لدى الجانب الإيراني لتلغيم المنطقة وتعطيل حركة الملاحة في المضيق.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تسعى القوات الأمريكية إلى إحباط أي محاولات لتهديد أمن التجارة العالمية وإمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، متوعداً إياها بتداعيات عسكرية "على مستوى غير مسبوق" في حال أقدمت على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. جاء ذلك في أعقاب تهديدات أطلقتها الجمهورية الإسلامية بمنع أي صادرات للنفط عبر المضيق الحيوي، رداً على ما وصفته بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي المستمر عليها.

وأوضح ترامب، في سلسلة منشورات عبر منصته "تروث سوشال"، أنه لم يتسلم حتى الآن تقارير رسمية تؤكد قيام طهران بهذه الخطوة، إلا أنه شدد على ضرورة إزالة أي أجهزة تفجير عائمة "فوراً" إذا ما تبين أنها قد وُضعت بالفعل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "في حال وُضعت ألغام لأي سبب، ولم تتم إزالتها على الفور، ستكون التداعيات العسكرية على إيران غير مسبوقة"، معتبراً في الوقت ذاته أن تراجع طهران عن هذه الخطوة وإزالة ما قد يكون قد زُرع سيمثل "خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح".

وفي تفاصيل الرد العسكري المحتمل، كشف ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام ذات الصواريخ التي استُخدمت سابقاً لتدمير سفن تهريب المخدرات في مياه أمريكا اللاتينية، وذلك بهدف "القضاء نهائياً" على أي سفينة تشارك في زرع الألغام بالمضيق الواقع في منطقة الخليج، مختتماً تحذيره بعبارة: "سيتم التعامل معها بسرعة وحزم.. حذار".