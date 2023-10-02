يونان حنو: نتائج التحقيق في "فاجعة الحمدانية" مُخيّبة لآمال الشعب العراقي عموماً وأبناء بغديدا خصوصاً

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك مار بندكتوس يونان حنو، اليوم الاثنين، إن نتائج التحقيق في فاجعة حريق الحمدانية كانت مُخيّبة لآمال الشعب العراقي عموماً وأبناء بغديدا خصوصاً.

وأشار يونان حنو في مؤتمرٍ صحفي، حضرته كوردستان24، إلى أن "إجراءات اللجنة التحقيقية المذكورة لم تكن قانونية حسب ما ينص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقوانين المرعية، ولم يجري أي تحقيق إداري في الموضوع".

وشدد على أن "الإجراءات كانت سريعة للخروج بنتائج وتوصيات هدفُها تهدِئة أهالي الضحايا والشارع العراقي".

وتابع: "عليه نطالب دولة رئيس الوزراء بإجراء تحقيق إداري أصولي للوصول إلى الحقيقة، وبيان مدى مُقصرية المُوظفين المُقالين، وما هي مخالفاتهم القانونية وتأثيرها على وقوع الحادثة".

ولفت إلى "أننا باسم الشعب العراقي نطالب بأن يتم توسيع نطاق التحقيقات على مستوى البلد مع كافة المسؤولين في الدولة ومحاسبة المُقصرين منهم، وإزالة كافة التجاوزات والخروقات القانونية، وفي جميع المجالات".

وأعلنت لجنة التحقيق في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن نتائج الاستقصاء والبحث عن أسباب حريق قاعة الهيثم بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال المستشار الفني لوزير الداخلية الفريق كاظم سلمان بوهان، إن التحقيق خلص إلى مجموعات استنتاجات، أولها أن الحريق كان "عرضياً وغير متعمّد ، وحدث بسبب الإهمال واستخدام مواد بناء ممنوعة وسريعة الاشتعال".

كما أكّد أن سبب الحريق "ناتج عن ديكور سقف القاعة المصنوع من مادة القش الصناعي شديد الحساسية تجاه الحرائق، مع استخدام 4 أجهزة لتشغيل الألعاب النارية".

ولفت إلى "وجود كميات كبيرة من الخمور في القاعة إضافة إلى مخزن يحتوي على كمياتٍ كبيرة من المشروبات الكحولية، تركت أثراً كبيراً في اشتداد النيران وتفاقمها".

كما أوصت لجنة التحقيق باعتبار ضحايا الحادث "شهداء وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء، والتخفيف عن كاهل ذويهم، ودعم الجرحى مالياً ومعالجتهم على نفقة الدولة داخل العراق وخارجه".

كما أعلنت اللجنة عدة توصيات تضمنت إعفاء عددٍ من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم: قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنان متى، و مدير بلدية الحمدانية رامي خضر بولص موسى، ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية رائد صطيفو بحو، ومدير قسم الإطفاء والصيانة في فرع الدفاع المدني بنينوى.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تفقد يوم السبت، جرحى حادثة الحمدانية في مستشفى إيميرجنسي بأربيل واطلع على وضعهم الصحي.

وتمنى مسرور بارزاني الشفاء العاجل للجرحى، مجدداً تأكيده على استعداد حكومة الإقليم لتقديم كافة المساعدات الطبية وتأمين العلاج اللازم لمصابي الحمدانية.

وقال رئيس حكومة كوردستان خلال لقائه بالجرحى: "سنفعل ما بوسعنا لعلاجكم".

كما وشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان في مجلس عزاء ضحايا فاجعة "حريق الحمدانية" في قضاء عنكاوا بأربيل.

وفجر الأربعاء الماضي، قُتِل 100 شخص على الأقلّ وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح جراء اندلاع حريق بقاعة الهيثم للحفلات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك، بتوجيهٍ من مسرور بارزاني، أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.