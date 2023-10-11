السيستاني يُصدر بياناً بخصوص الأحداث الأخيرة في غزة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المرجع الديني الأعلى للمسلمين الشيعة علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بياناً بخصوص الحرب الأخيرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال السيستاني، "يتعرّض قطاع غزّة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثّفة قلّ نظيرها، وقد أسفر حتى هذا الوقت عن سقوط أكثر من ستة آلاف من المدنيين الأبرياء" بين قتيل وجريح، "وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم، وتدمير مناطق سكنية واسعة، ويستهدف القصف مختلف المناطق حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي إليه الناس".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه يفرض جيش" إسرائيل "حصاراً خانقاً على القطاع شمل في الآونة الأخيرة حتى الماء والغذاء والدواء وغيرها من ضروريات الحياة، ملحقاً بذلك أكبر الأذى بالأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة، وكأنّه يريد بذلك الانتقام منهم وتعويض خسارته المدويّة وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة".

وتابع: "ويجري هذا بمرأى ومسمع العالم كله ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبرّرها بذريعة الدفاع عن النفس".

وأشار إلى أن "العالم كله مدعوّ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات" إسرائيل "عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم".

وشدد على "إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم المستمرة منذ سبعة عقود بنيله لحقوقه المشروعة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوّامة العنف تحصد مزيداً من الأرواح البريئة".

وكانت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة على غلاف غزة فجر السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

في حين أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" رداً على الهجوم الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصاً وإصابة أكثر من 3000 آخرين، وفق ما أعلنته إسرائيل.

بينما أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل 1100 شخص وإصابة أكثر من 5339 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.