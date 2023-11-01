الأنواء الجوية: فرصة لهطول الأمطار في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الأبعاء 1 تشرين الثاني 2023، عن وجود فرصة لهطول الأمطار.

وفقاً للتنبؤات الجوية، يتوقع هطول موجة من الأمطار في إقليم كوردستان، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون سماء يوم غد الخميس بين الغائمة وشبه الغائمة، إلى جانب ازدياد تأثير الضغط المنخفض عصراً على المنطقة، مع

توقعات بهطول الأمطار في المناطق الحدودية ومحافظات أربيل ودهوك وكركوك وقد يشمل المنخفض الجوي، بعض مناطق محافظة السليمانية.

من جانبها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".