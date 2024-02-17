إنشاء صومعة في حلبجة بقدرة تخزينية تقدر بـ 40 ألف طن من القمح

أربيل (كوردستان 24)- باشرت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء صومعة في محافظة حلبجة بقدرة تخزينية تقدر بـ 40 ألف طن من القمح.

وقال مدير عام زراعة حلبجة، ستار محمود، إن إنشاء الصومعة بدأ منذ 3 أشهر على أن ينتهي العمل خلال عامين، بحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

ووفق محمود، فإن الصومعة سيتم إنشاؤها على مساحة 52 هكتاراً من الأرض، بتكلفة تقدر بنحو 27 مليار و500 مليون دينار.

وأضاف: "ستبلغ الطاقة التخزينية للصومعة 40 ألف طن من القمح، مع 10 مستودعات لتخزين الحبوب".

ويعدُّ هذا المشروع "من أهم المشاريع الضرورية للمحافظة"، بحسب خسرو محمد وهو أحد مزارعي حلبجة والذي أعرب عن سعادته بتخزين الأقماح في مدينتهم وتسويقها من هناك.

في المقابل، اعتبر مزارعون آخرون أن إنشاء صومعة في محافظة حلبجة "خطوة مهمة اتخذتها حكومة كوردستان"، ويعتقدون بأنها "ستؤدي إلى إنعاش الزراعة واقتصاد المنطقة".

وتولي التشكيلة الحكومية التاسعة بإقليم كوردستان اهتماماً خاصاً ببناء الصوامع في مناطق مختلفة من الإقليم؛ لأنه أساس مهم للأمن الزراعي والاقتصادي.