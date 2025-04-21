مسرور بارزاني: برحيل قداسة البابا فرنسيس فقد العالم صوتًا للرحمة والوحدة

2025-04-21 12:04

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، إلى رحيل قداسة البابا فرنسيس، أن العالم فقد صوتًا للرحمة والوحدة.

وتقدم مسرور بارزاني، بأحر التعازي للفاتيكان وللمؤمنين الكاثوليك في كوردستان والعراق والعالم.

وقال رئيس الحكومة خلال منشور على منصة إكس: " أثناء لقاءاتي بالبابا فرنسيس في روما، وعند زيارته أربيل عام 2021، تعرّفتُ عليه ولمست التزامه بالسلام والتفاهم".