مسرور بارزاني: برحيل قداسة البابا فرنسيس فقد العالم صوتًا للرحمة والوحدة

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، إلى رحيل قداسة البابا فرنسيس، أن العالم فقد صوتًا للرحمة والوحدة.

وتقدم مسرور بارزاني، بأحر التعازي للفاتيكان وللمؤمنين الكاثوليك في كوردستان والعراق والعالم.

وقال رئيس الحكومة خلال منشور على منصة إكس: " أثناء لقاءاتي بالبابا فرنسيس في روما، وعند زيارته أربيل عام 2021، تعرّفتُ عليه ولمست التزامه بالسلام والتفاهم".

With the passing of His Holiness Pope Francis, the world has lost a voice of compassion and unity.



In my meetings with Pope Francis in Rome, and when he came to Erbil in 2021, I came to know him for his commitment to peace and understanding. pic.twitter.com/nfeqAP6ity