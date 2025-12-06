"مروحية" لتناول الشاي.. قروي من خليفان يتحدى "الأمية" بتصاميم هندسية فريدة

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في إحدى قرى قضاء خليفان التابعة لإدارة سوران المستقلة، كسر المواطن "سردار فقي أحمد" القوالب التقليدية للمجالس والاستراحات، مبتكراً تصميماً هندسياً لافتاً، ليس لمركبة تحلق في السماء، بل لمجلس أرضي (ديوان) على هيئة طائرة مروحية (هليكوبتر).

سردار، الذي لم يتلقَ تعليماً مدرسياً، أثبت أن الإبداع لا يحتاج بالضرورة إلى شهادات أكاديمية، بل إلى خيال واسع وشغف بالتصميم.

من الخيال إلى الحديد

يقول سردار في حديثه: "رغم أنني لا أمتلك خلفية دراسية، إلا أن أفكاري حاضرة ومتقدة. لطالما مِلتُ إلى الأشياء غير المألوفة، وأردت صنع شيء لم يسبق له مثيل في كوردستان".

الفكرة نبعت من اتفاق مع أحد أصدقائه لتشييد مكان للجلوس وشرب الشاي، لكن شرط سردار كان أن يبتعد عن التصاميم التقليدية للجلسات الأرضية. ومن هنا، ولدت فكرة "المروحية الثابتة".

هندسة بلا قوالب

ما يميز عمل سردار هو اعتماده الكلي على "الهندسة الذهنية". فهو لا يستخدم قوالب جاهزة أو خرائط هندسية مرسومة.

ويوضح تفاصيل العمل قائلاً: "بدأت العمل قبل 10 أيام، وأحتاج لأسبوع آخر لإتمامه. الهيكل مبني بالكامل من الصفائح المعدنية (البليت)، وقد قمت بوضع التصميم والقياسات من مخيلتي مباشرة دون الاستعانة بأي نموذج مسبق".

شغف يتجاوز التعب

وعن الصعوبات التي واجهته، يؤكد سردار أن العمل لم يكن شاقاً بالنسبة له، مبرراً ذلك بشغفه الكبير بهذا النوع من الحرف. ويضيف: "عندما تحب ما تعمل، لا تشعر بالتعب. الأمر كان هيناً لأنني أمتلك هواية التصميم والرغبة في التميز".

طموح مستقبلي

مشروع "المروحية" ليس نهاية المطاف بالنسبة لسردار، بل هو جزء من سلسلة أعمال سابقة تميزت بطابعها الخاص. ويكشف في ختام حديثه عن امتلاكه لابتكار وتصميم جديد في مخيلته، ينوي البدء بتنفيذه في المستقبل القريب، ليضيف معلماً فنياً آخر إلى قريته.

تقریر: طيفور محمد - كوردستان24