منسّق التوصيات الدولية في حكومة كوردستان يجتمع مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يشارك منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر كانون الأول الحالي، لإجراء مناقشات مباشرة حول حماية الحريات وتطبيق المعايير الدولية في مؤسسات الإقليم وتقديم التفاصيل.

وفي هذا الصدد، قال زيباري إن من أبرز محاور النقاش استعراض التقدم الذي أحرزته حكومة كوردستان في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الدولية وخطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025) التي بلغت نسبة تنفيذها 62%، إضافة إلى مناقشة تطوير الأطر والآليات المؤسسية المتعلقة بالتوصيات الدولية.

وبحسب منسق التوصيات الدولية، تُنظَّم هذه الاجتماعات بالتنسيق مع مبعوث الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان وممثلية حكومة إقليم كوردستان.

مؤكداً أن ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، دلاور آژگیی سيشارك في الاجتماعات التي تُمثّل فرصةً لتعزيز التنسيق المُستدام مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، بهدف كسب دعم أكبر لقضايا الحكم الرشيد، وتوفير فرصٍ لتبادل الخبرات لمواجهة التحديات.