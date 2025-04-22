منسق التوصيات الدولية: حرية الصحافة في كوردستان تشهد تقدماً ملحوظاً

2025-04-22 14:23

أربيل (كوردستان24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ان الاقليم شهد تقدما ملحوظا في مجال حرية الصحافة، ضمن إطار خطط حكومة إقليم كوردستان لحقوق الانسان 2021 – 2025.

وقال ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، بمناسبة الذكرى الـ127 لصدور أول صحيفة كوردية بإسم "كوردستان"، وتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، "ان إقليم كوردستان شهد تقدماً ملحوظاً في حرية الصحافة، ضمن إطار الخطط التي وضعتها حكومة إقليم كوردستان لحقوق الانسان 2021 – 2025".

وأضاف زيباري، ان "الصحافة في إقليم كوردستان تُنظم وفقاً للقانون رقم (35) لعام 2007، والذي يحدد حقوق الصحفيين وواجباتهم، مؤكداً أن أكثر من 2000 وسيلة إعلامية حصلت على تراخيص رسمية خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الوسائل، 121 موقعاً إخبارياً، و 138 محطة إذاعية، و 263 صحيفة، و 725 مجلة، و 31 قناة فضائية، و176 قناة محلية، تحت إشراف لجنة متخصصة لمتابعة وتنظيم عمل الإعلام".

وأشار ديندار زيباري الى انه "وبحسب إحصائيات نقابة صحفيي كوردستان لعام 2023، بلغ عدد أعضائها 6910 عضو فعال، و242 عضواً متدرباً، إلى جانب 2020 صحفياً مسجلاً في عضوية النقابة".

وتابع قائلاً، "أن تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة جاء بعد مصادقة مجلس وزراء الإقليم على خطة حقوق الإنسان، حيث دخلت 11 توصية حيّز التنفيذ، من ضمنها توصيات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى"، مبيناً "أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لتطوير آليات الملاحقة القضائية وتوفير المعلومات وتسريع إجراءات البت في قضايا الصحافة".

وأكد زيباري، "أن معدل تنفيذ التوصيات المتعلقة بحرية الإعلام تجاوز 70%، وهو ما انعكس إيجاباً على تقارير منظمات حرية الصحافة، التي أشادت بالتحسن الملحوظ في هذا المجال، واعتبر هذا التقدم دليلاً على التزام حكومة الإقليم، لاسيما في تشكيلتها التاسعة، بحماية حقوق الصحفيين وتعزيز حرية التعبير".