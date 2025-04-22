انقلاب قاربٍ في ساحل العاج يودي بحياة 12 طفلاً ومراهقاً

2025-04-22 18:00

أربيل (كوردستان 24)- لقي 12 طفلاً ومراهقاً حتفهم، بعد انقلاب زورق في بحيرة قرب أبيدجان في ساحل العاج خلال نزهة نظّمتها الكنيسة لمناسبة عيد الفصح.

وقال وزير الرياضة، أدجي سيلاس ميتش، الذي زار مكان الحادث ليلا، "تمّ انتشال 12 جثة ويجري نقلها إلى المشرحة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار إلى أنّهم "أطفال ومراهقون"، مضيفا أنّ "من بينهم شابا ليس من الكنيسة وانضم إليهم". كما أوضح أنّه "تمّ إنقاذ أربعة أشخاص".

من جانبه، قال جيرار غباتو نائب رئيس شرطة منطقة دابو، إنّ الرحلة نظمتها كنيسة ميثودية في تياها وهي قرية تقع على بعد حوالى 60 كيلومترا من أبيدجان.

وأشار إلى أنّ "المأساة وقعت على طريق العودة"، موضحا أنّ "محرّك الزورق توقف في لحظة ما وانقلب الزورق الذي رجح أنه كان يحمل أكثر من سعته.

وفُتح تحقيق في الحادث من قبل فرقة الدرك في دابو. ولفت غباتو إلى أنّ المراكب وسائل نقل أساسية في المنطقة.