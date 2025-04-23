كركوك| فلّاحو شناغة يحتجون على تراجع الجيش عن اتفاقٍ سابق بشأن أراضيهم

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب محمد إسماعيل، ممثل فلاحي قرية شناغة التابعة لناحية سركران بمحافظة كركوك، عن استيائه من تراجع الجيش العراقي عن اتفاق تم التوصل إليه سابقاً بشأن استخدام الأراضي الزراعية والرعوية، داعياً إلى الالتزام بقرارات البرلمان العراقي التي تنصف الفلاحين.

وأوضح إسماعيل في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع مع قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، نصّ على السماح للفلاحين بزراعة الأراضي واستخدامها لرعي مواشيهم، ضمن خطوات لإنهاء آثار قرارات النظام البعثي السابق.

وأضاف أن الجيش العراقي "تراجع عن هذا الاتفاق بشكل مفاجئ، وأرسل قوات لمنعنا من استخدام المراعي"، مؤكداً أن الفلاحين "لن يتنازلوا عن حقوقهم، وسيتخذون موقفاً حاسماً خلال الأيام المقبلة".

وطالب إسماعيل الجهات المعنية بتنفيذ قرارات البرلمان العراقي ذات الصلة، مشيراً إلى أن تلك القرارات وضعت حلولاً قانونية للمشكلة، إلا أن "ممارسات الجيش لا تزال تعيق تطبيقها على أرض الواقع"، وفق قوله.