المندلاوي يشيد بإقليم كوردستان: واحة للتعايش ونموذج لفهم الآخر

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أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، أن لقاء يوم الصلاة الوطني في أربيل يمثل رسالة إيمان وسلام في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في أصوات الكراهية والانقسام، مشيداً بدور جميع الجهات الرسمية والدينية والمدنية في إنجاح هذا الحدث.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، خلال مشاركته في "اليوم الوطني للصلاة" الذي أُقيم في مدينة أربيل. وقال المندلاوي: "من مدينة أربيل، مدينة التآخي والسلام، أحييكم جميعاً بتحية السلام والوئام، بخالص التقدير والاعتزاز لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء المبارك".

وأضاف المندلاوي أن هذه الجهود المباركة تقدم "صورة مشرقة عن الإيمان والتعايش في هذا البلد الآمن"، مشيراً إلى أن "لقاءنا في فطور الصلاة الوطني يعلن أن جميع الشعوب قادرة، مهما اشتدت المحن، أن تنتصر لإيمانها بالسلام ولحبها للحياة".

وتطرق إلى المعاناة التي مر بها العراق، قائلاً: "لقد عانى وطننا الكثير من الويلات والإرهاب والتطرف الذي أراد أن يطفئ نور الحياة، ولكن إرادة شعبنا كانت وستبقى أقوى من رياح الظلام"، مشدداً على أن النصر الحقيقي لا يُقاس فقط في ميادين الحروب، بل في القدرة على البناء وصون كرامة الإنسان واحترام اختلافه.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العراقي بتجربة إقليم كوردستان، واصفاً إياها بأنها "صفحة مشرقة"، وقال: "نجح الإقليم بقيادته الحكيمة في أن يكون واحةً للتعايش وملاذاً للتنوع، ونموذجاً عملياً على فهم الآخر".

وانطلقت اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025 مراسم اليوم الوطني للصلاة، في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان).

ويوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الاديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الأمر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الأخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخصية، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.