تلوث بكتيري في مياه كربلاء يثير القلق الصحي.. دائرة الصحة تحذر وتكشف النتائج

2025-09-04 10:09

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة صحة كربلاء عن تسجيل حالات تلوث بكتيري في محطات مياه الإسالة داخل المحافظة، بعد سحب عينات من جميع المحطات وإجراء الفحوص الكيميائية والبايولوجية عليها.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن نتائج الفحص أظهرت وجود بكتيريا بيسودوموناس في المياه، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في نسبة العكورة، ما يعكس خطراً مباشراً على السلامة العامة وجودة المياه المقدمة للمواطنين.

تُعَدّ مياه الإسالة المصدر الأساسي للشرب والاستخدام المنزلي لأغلب سكان محافظة كربلاء. ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تعاني فيه مناطق عديدة من العراق من أزمات متكررة تتعلق بجودة المياه ونقصها، خاصة مع تفاقم التلوث البيئي وشحّ الموارد المائية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد شددت في فترات سابقة على ضرورة متابعة محطات التصفية وتنفيذ برامج دورية للفحص المخبري، لضمان خلو المياه من الملوثات البكتيرية والكيميائية.

الكثير من الخبراء يحذرون من أن انتشار بكتيريا مثل بيسودوموناس قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، أبرزها الالتهابات المعوية والجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.