حادث سير يودي بحياة معتَمرين اثنين من إقليم كوردستان ويصيب آخَرين بجروح

2025-09-04 13:28

أربيل (كوردستان24)- أسفر حادث سير على طريق عرعر مساء أمس الأربعاء، عن فقدان معتَمرين اثنين من إقليم كوردستان، لحياتهم وإصابة آخَرين بجروح.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للحج والعمرة في حكومة إقليم كوردستان كاروان ستوني، اليوم الخميس 4 أيلول 2025، لـ كوردستان24: "أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومديرية الحج والعمرة في حكومة إقليم كوردستان، أنهم كان على تواصل مع المعنيين في وزارة الصحة والقوات الأمنية والشرطة والهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، لإعادة الجثامين لأربيل".

وأضاف: "المصابان الآخران في الحادث، نقلا إلى المستشفى التعليمي في الرمادي، لتلقي العلاج، حيث تم إعادة أحدهم بسيارة إسعاف تابعة للصحة الاتحادية لإقليم كوردستان، لإجراء عمل جراحي".

وأهاب ستوني بالمواطنين، الالتزام بإجراءات السلامة، التي تصدرها مديرية الحج والعمرة، حفاظة على حياتهم، خلال السفر.