مصدر من عفرين: نقل موظفي القضاء الكورد "مسيس" وهدفه الإقصاء

2025-09-04 14:13

أربيل (كوردستان 24) – في حوار خاص مع "كوردستان 24"، أعرب مصدر وثيق الصلة بمجمع عفرين العدلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، عن قلقه البالغ إزاء عمليات نقل الموظفين الواسعة التي فرضتها وزارة العدل السورية.

ووصف القاضي التعديلات التي جرت في شهر آب/أغسطس - والتي أدت إلى نقل جميع الموظفين الكورد تقريباً من عفرين إلى حلب واستبدالهم بموظفين عرب - بأنها "محاولة مقنّعة لدفع القضاة الكورد إلى الاستقالة وتجريدهم من سلطاتهم".

وقال القاضي لكوردستان 24: "قد لا يعرف من هم خارج عفرين التفاصيل، لكننا نعيشها كل يوم". وأضاف: "مهمتنا الوحيدة في القضاء كانت ضمان حقوق أهلنا. كان ذلك هو رأسمالنا الوحيد".

واستذكر سنوات من الضغوط والتهديدات وحملات التشهير التي سبقت انهيار النظام، لكنه أكد أن القضاة الكورد واصلوا عملهم قائلاً: "كنا نأمل أن يؤدي سقوط النظام ونهاية الميليشيات إلى نظام جديد لعفرين. كانت هناك خطوات إيجابية عندما تم تعيين كورد مثل مسعود بطل، لكننا سرعان ما أُصبنا بخيبة أمل عندما أدركنا أنهم يتحدثون لغتنا ولكنهم لا يشاركوننا رؤيتنا".

"البروباغندا" الإعلامية تخفي مشاكل أعمق

اتهم القاضي السلطات بالترويج لروايات انتقائية لتهدئة الرأي العام، قائلاً: "هناك بروباغاندا في عفرين. تُنشر القصص الإيجابية فقط لتخفيف التوترات".

ووفقاً له، فإن القضايا العالقة - مثل الاستيلاء على الممتلكات، وابتزاز السكان الكورد، ومصادرة الأراضي العامة بما في ذلك منطقة ملعب عفرين - قد تم طمسها بسبب غياب التغطية الإعلامية. وأوضح: "يقولون إن المنازل تُعاد، لكن في الواقع، لم تُحل المشكلة بالكامل. لا تزال العديد من القضايا الهامة طي الكتمان".

وتعليقاً على مرسوم وزارة العدل، قال القاضي إن الهيكلية الجديدة صُممت فعلياً لإقصاء القضاة الكورد. وأردف: "أُرسل البعض إلى مناطق ذات غالبية عربية حيث تنتشر العنصرية، مما يجعل استمرارهم في عملهم مستحيلاً. وخُفضت رتب آخرين بعد سنوات طويلة من الخدمة".

واستشهد بالأمثلة التالية:

القاضي محمد عبد الرحمن عبد القادر، الذي كان يشغل منصب قاضي التحقيق الأول في عفرين، تم تخفيض رتبته إلى معاون نائب عام.

القاضي نيروز بكر حسو، الذي كان يشغل منصب النائب العام في عفرين، تم نقله إلى أدنى محكمة وهي محكمة الصلح المدني.

وشدد قائلاً: "هذه مناصب للقضاة المبتدئين، وليست لذوي الخبرة". وأضاف: "كان من المفترض ترقية القاضي عبد الرحمن إلى محكمة أعلى، وليس تخفيض رتبته. هذه إهانة".

كما أشار إلى أن بعض المعينين الجدد "معروفون بالفساد وطُردوا أكثر من مرة من قبل الأتراك، ومع ذلك أُعيدوا الآن إلى عفرين".

عند سؤاله عما إذا كان للقضاة الكورد دور في إعادة المنازل المصادرة، كان المصدر واضحاً: "نعم، كان للقضاء دور كبير. في كثير من الأحيان، لم تتمكن لجنة رد الحقوق واللجنة الاقتصادية من حل القضايا، فكنا نحن القضاة من يعيد المنازل والأراضي إلى أصحابها الشرعيين."

وأوضح أن العديد من اتفاقيات البيع والإيجار كانت غير رسمية، مما يجعل إثبات الملكية صعباً. وقال: "إذا علم القاضي أن العقار يعود لكردي، فإنه يُعاد. لكن تخيل أن يأتي قاضٍ لا يهتم، سيطالب بوثائق غير موجودة، ويؤخر الإجراءات، وفي الواقع يحرم الناس من العدالة. هذا ما يحدث بالفعل".

وعندما سُئل عما إذا كان الموظفون المعينون حديثاً مرتبطين بفصائل مثل فرقة السلطان مراد (العمشات) أو فرقة الحمزة، أجاب القاضي: "لم يكن لدينا اطلاع مباشر على الفصائل. ولكن إذا لم يكن هناك ارتباط مباشر، فمن المرجح أن التعيينات تمت بموافقتهم".

تناقض مع الدستور السوري الجديد

جادل القاضي بأن التنقلات تتعارض مع الدستور الذي أعلنته الإدارة السورية حديثاً. وقال: "على الرغم من عيوبه، وعد الدستور بحقوق للأقليات وجرّم التمييز. هذا القرار ينتهك ذلك المبدأ".

وكشف أن قضاة عفرين يعتزمون تقديم اعتراض رسمي بعد 16 أيلول/سبتمبر، فور انتهاء فترة العطلة القضائية. وقال: "سنعترض على عدة أسس. أولاً، يجب أن يكون رئيس محكمة عفرين من عفرين. ثانياً، يجب أن يكون 60 إلى 70 بالمئة على الأقل من موظفي المحكمة من السكان المحليين، عرباً كانوا أم كورداً. وإذا كان القرار مهنياً حقاً، فلماذا لم يُرسل أي منا لرئاسة محاكم في أماكن أخرى، في حين أن العديد من قضاتنا مؤهلون؟".

"عفرين يجب أن تكون لأهلها"

في رسالته الختامية، ناشد القاضي الجمهور المحلي والدولي قائلاً:

"عفرين يجب أن تكون لأهل عفرين. نحن لسنا ضد الطوائف الأخرى، ولكن من حقنا أن يكون لدينا قضاة من عفرين، وشرطة من عفرين، ورؤساء مجالس من عفرين، ومديرون من عفرين. يجب أن تُعاد الحقوق إلينا. من الواضح أن هذه القرارات تحمل دوافع سياسية وأيديولوجية".

كما كشف أن جميع القضاة الكورد استُبعدوا من المشاورات المسبقة. وقال: "تم الاتصال بكل قاضٍ قبل التنقلات باستثناء قضاة عفرين. لقد صُدمنا بالمرسوم، مما يثبت أنهم لا يهتمون بنا ككورد".

ووفقاً له، تجاهلت التعيينات الأقدمية والكفاءة. "لقد تمت على أساس المحسوبيات فقط. ومن المفارقات، أن تركيا نفسها قيّمت قضاة عفرين الكورد في السابق على أنهم أكثر مهنية. هذا بحد ذاته كارثة على النظام القضائي".

و أجاب أيضا على بعض من الأسئلة ومنها:

هل المعينون الجدد في مجمع عفرين العدلي هم من المستوطنين العرب من عفرين أم من مناطق أخرى؟

عدد كبير منهم يعيشون في عفرين، وكثيرون دفعوا رشاوى لتأمين تعييناتهم هنا. في المقابل، أُرسل القضاة الكورد من عفرين إلى أماكن أخرى. حتى في ظل نظام البعث، كان مجمع عفرين العدلي يضم العديد من القضاة الكورد المعروفين بنزاهتهم.

حول قضية التعريب والتغيير الديموغرافي – هل لهذا القرار تأثير سلبي؟ وهل لعب القضاة الكورد دوراً في إعادة المنازل المصادرة لأصحابها؟

نعم، كان للقضاء تأثير كبير. في كثير من الأحيان، وبسبب تعقيد القضايا، لم تتمكن لجنة رد الحقوق واللجنة الاقتصادية من حلها، وكنا نحن القضاة من يعيد المنازل والأراضي لأصحابها الكورد الشرعيين.

بسبب الظروف، كانت العديد من عقود بيع أو شراء أو استئجار العقارات غير رسمية. إذا علم القاضي الكردي أن العقار يعود لكردي، فيمكن إعادته. ولكن تخيل عندما يأتي قاضٍ لا يبالي، أو حتى يدعم المستوطنين، فإنه سيطالب بوثائق غير موجودة، مما يخلق شروطاً مستحيلة وتأخيراً طويلاً.



ما أصفه قد حدث بالفعل. علناً، يزعمون أن الحقوق تُستعاد، لكن الواقع مختلف تماماً.

كما نفهم، اللجنة الاقتصادية ولجنة رد الحقوق هما المسؤولتان رسمياً عن إعادة المنازل والأراضي. هل يمكنك توضيح دور القضاء؟

هناك مساران في عفرين. الأول هو اللجنتان الاقتصادية ورد الحقوق، والثاني هو القضاء. ويبقى المسار القضائي هو الملاذ الأخير للمواطنين الباحثين عن حقوقهم.

إذا أُغلق هذا الخط، فهي كارثة قانونية. حتى أصغر مسؤول في حقوق الإنسان سيقول ذلك. رسمياً، هو ليس مغلقاً، لكن عملياً وُضعت العديد من العقبات في طريقه.

هل أُعيدت منازل بالفعل لأصحابها عبر القضاء في الأشهر الثمانية الماضية؟

نعم، وبأعداد كبيرة. أُعيدت العديد من المنازل من خلال أحكام قضائية. لا أستطيع تقديم نسبة دقيقة مقارنة باللجان، لكن يمكنني القول إن عدداً كبيراً من القضايا حُلت عبر المحاكم.

هل هناك صلة بين المعينين الجدد في المحكمة والفصائل مثل فرقة السلطان مراد (العمشات) أو الحمزة؟

لا أستطيع القول إن هناك صلة شخصية مباشرة، حيث لم يكن لدينا في القضاء أي اطلاع على الفصائل. ولكن إن لم يكن هناك ارتباط مباشر، أعتقد أن التعيينات تمت بموافقتهم.

هل يتعارض هذا القرار مع الدستور السوري الجديد الذي يمنع التمييز؟

نعم. على الرغم من عيوبه، تضمن الدستور الجديد بنداً يكفل حقوق الأقليات ويجرم التمييز. هذا القرار ينتهك هذا الالتزام بوضوح.

هل قُدمت أي شكاوى أو اعتراضات ضد هذا القرار؟

ليس بعد. من 1 إلى 15 أيلول/سبتمبر هي فترة العطلة القضائية، لذا لم يتم تقديم أي شيء. بعد 16 أيلول/سبتمبر، سنقدم اعتراضاتنا.

مطالبنا واضحة: أولاً، يجب أن يكون رئيس قضاء عفرين من عفرين. ثانياً، يجب أن يكون ما لا يقل عن 60 إلى 70 بالمئة من موظفي المحكمة من عفرين - سواء كانوا عرباً أم كورداً.

لو كان هذا القرار مهنياً، لكانوا قد كلفوا قضاة من عفرين برئاسة محاكم في أماكن أخرى، نظراً لأن العديد منا مؤهلون تأهيلاً عالياً. ولكن بدلاً من ذلك، لم يتم اختيار أي منهم.

عندما سُئل عما إذا كان قد تم الاتصال بمحامين أو قضاة كورد للإشراف على الانتخابات البرلمانية السورية؟

قال: "حتى في انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب، اختارت اللجنة الفرعية لمراقبة والإشراف على الانتخابات في مدينة عفرين المحامي حسن الويس، الموجود في عفرين منذ عام 2018 وهو من ريف دمشق".

أخيراً، ما هي رسالتكم للمجتمع المحلي والدولي؟

عفرين يجب أن تكون لأهل عفرين. نحن لسنا ضد المجتمعات الأخرى، ولكن من حقنا أن يكون لنا قادة من عفرين: رئيس مجلسنا، وشرطتنا العسكرية، وكبار قضاتنا، ومديرونا. يجب أن تُعاد حقوقنا إلينا.

ندعو إلى إعادة النظر في هذه القرارات، التي من الواضح أنها تحمل دوافع سياسية وأيديولوجية.



يجب أن أؤكد أيضاً أنه عندما كانت الاستعدادات للتنقلات جارية، تم الاتصال بجميع القضاة لأخذ آرائهم - باستثناء قضاة عفرين، الذين تفاجأوا بالمرسوم. هذا يثبت أنهم لا يهتمون بنا ككورد.

تجاهلت التعيينات الأقدمية والكفاءة؛ لقد استندت فقط إلى العلاقات الشخصية. ومن المفارقات، أنه حتى تركيا قيّمت في السابق قضاة عفرين الكورد بشكل أكثر إيجابية. وهذا بحد ذاته كارثة على النظام القضائي في عفرين.

تقرير.. آهورا قاضي - كوردستان24