أربيل تحتفي بمولد النبي بمشاركة رئيس حكومة الإقليم

2025-09-04 15:18

أربيل (كوردستان24)- تحوّل احتفال مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في مدينة أربيل إلى كرنفال روحي حافل بالفرح والابتهاج، إذ تحرص المدينة سنوياً على إحياء هذه المناسبة الدينية الكبيرة بشكل واسع ومميز.

اليوم الخميس، 4 أيلول/سبتمبر 2025، وبمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أُقيمت المراسم الرسمية في مسجد "سواف" بمدينة أربيل، وسط حضور جماهيري واسع.

إشادة بالدور الحكومي

عبدالله ويسي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، قال في تصريح لكوردستان24 "تاريخ تنظيم احتفالات المولد في أربيل قديم، واتحاد علماء الدين الإسلامي يشرف سنوياً على تنظيم العديد من البرامج الخاصة بهذه المناسبة. مشاركة رئيس حكومة الإقليم هذا العام أضفت بُعداً جديداً ومهماً على هذه المراسم."

وأضاف أن حكومة الإقليم، ولا سيما في عهد الكابينة التاسعة، أولت اهتماماً خاصاً بالجانب الديني، إذ ضمّت برامجها مساحة كبيرة لهذا البُعد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة لا يشارك فقط في المولد النبوي، بل يحضر أيضاً عدداً من المناسبات الدينية الأخرى ويوليها أهمية خاصة.

فتوى سنوية ودعوة للالتزام بروح المناسبة

وبشأن الفتوى السنوية الخاصة بالمولد، أوضح ويسي أن المجلس الأعلى للفتوى في كوردستان جدد هذا العام تأكيده على أن الاحتفال بالمولد النبوي له أساس شرعي في المجتمع الكوردستاني.

ودعا ويسي إلى أن تكون المناسبة فرصة لتعزيز المحبة والوحدة بين الناس، بعيداً عن الخطابات المتشنجة أو استغلالها للهجوم المتبادل، مؤكداً أن المولد سيبقى حياً في وجدان المجتمع الكوردستاني، وأن الحكومة تولي هذه المناسبة اهتماماً متزايداً عاماً بعد آخر.