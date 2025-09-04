تيم عزيز نجم كوردي صاعد في سماء الدراما السورية الجديدة

2025-09-04 16:40

أربيل (كوردستان 24)- في أحد أزقة دمشق الشعبية، حيث عُلّقت ملابس الغسيل بجانب العلم السوري، يقف الممثل الشاب تيم عزيز ليأخذ قسطاً من الراحة من تصوير مسلسله الجديد "عائلة الملك". بعمر لا يتجاوز السابعة عشرة، استطاع عزيز أن يثبت وجوده في عالم الدراما السورية، التي بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً في مرحلة ما بعد الحرب.

يُعد مسلسل "عائلة الملك" دراما اجتماعية مكونة من 30 حلقة، تسلط الضوء على الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها سكان أحد الأحياء الشعبية في دمشق.

ويكتسب هذا العمل أهمية خاصة كونه من أوائل المسلسلات التي يتم تصويرها في العاصمة بعد سقوط النظام السابق، إيذاناً ببدء فصل جديد للإنتاج الفني في سوريا.

يلعب عزيز دور شاب مراهق من هذا الحي، تضطره الظروف لتحمل مسؤوليات تفوق عمره. ورغم تحفظه عن كشف تفاصيل الشخصية لتجنب حرق الأحداث، إلا أنه يؤكد أنها شخصية مركبة لم يسبق له أن قدم مثلها.

جذور كوردية واعتزاز بالهوية

عند سؤاله عن أصوله، يجيب عزيز بفخر في لقاء له مع كوردستان24: "أنا أصلي كوردي من مدينة القامشلي". وعلى الرغم من أنه وُلد خارج سوريا ونشأ وترعرع في دمشق منذ سن الرابعة، متحدثاً بلهجتها بطلاقة، إلا أنه يشعر بارتباط عميق بجذوره.

مؤخراً، أتيحت له الفرصة لزيارة القامشلي للمرة الأولى في حياته، وهي رحلة يصفها بأنها كانت تجربة عميقة مكنته من التواصل مع عائلته الممتدة وثقافته الأصلية.

يعترف عزيز بأنه لا يتقن اللغة الكوردية، لكنه يأمل بتعلمها، حيث يرى ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق حلمه بالمشاركة في أعمال سينمائية أو درامية كوردية في المستقبل، كما أعرب عن أمله بزيارة إقليم كردستان العراق.

رسالة إلى الشعب الكوردي

في ختام حديثه، وجه تيم عزيز رسالة مليئة بالاعتزاز إلى الشعب الكوردي قائلاً: "الشعب الكوردي شعب عظيم، وأنا فخور بكوني فرداً من هذا الشعب، فهم أهلي". وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة لمسقط رأسه، لمس عن قرب مدى تميز هذا الشعب وأصالته.

وبينما يستعد عزيز للعودة إلى موقع التصوير، يتضح أن هذا الممثل الشاب ليس مجرد نجم صاعد في الدراما السورية، بل هو أيضاً شاب واعٍ ومثقف، يحمل إحساساً عميقاً بالهوية ومستقبلاً واعداً ينتظره.

تقرير | أنور عبد اللطيف - مراسل كوردستان24