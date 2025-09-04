المرصد السوري: غارة جوية للتحالف الدولي تقتل شخصين على طريق مطار حلب الدولي

2025-09-04 17:27

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، إن غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لـ"التحالف الدولي" على الطريق المؤدي إلى مطار حلب الدولي أسفرت عن مقتل شخصين، يُرجّح أن أحدهما ينتمي إلى تنظيم جهادي.

وأضاف رامي عبد الرحمن في تصريح خاص لـ كوردستان24، أن هوية القتيلين لا تزال غير مؤكدة حتى الآن، وسط معلومات متقاطعة حول طبيعة نشاطهما، مشيراً إلى أن الغارة استهدفت سيارة كانا يستقلانها، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى المكان فور وقوع الانفجار، ولم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المنطقة شهدت تحليق طيران كثيفاً أثناء الحادث، وأن الطريق المؤدي إلى مطار حلب الدولي ما زال يشهد حركة اضطراب كبيرة، مع تدافع الناس للابتعاد عن محيط الانفجار.

وأشار رامي عبد الرحمن إلى أن هذه الحوادث تأتي في سياق استمرار انفجارات مماثلة، مشيراً إلى حادثة 14 آب الماضي في ريف إدلب الغربي، حيث دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجانب، ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان وذعر بين السكان، دون معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.