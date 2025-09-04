رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون

2025-09-04 17:42

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (4 أيلول/سبتمبر)، السياسي فخري كريم، رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون.

وخلال اللقاء، جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق، والتأكيد على أهمية معالجة الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، مع ضرورة احترام الكيان الاتحادي للإقليم وضمان الحقوق المالية والدستورية لشعب كوردستان.