إسرائيل ترفض زيارة ماكرون ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين

2025-09-04 19:58

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ وزير الخارجية الاسرائيلي نظيره الفرنسي الخميس بأن الدولة العبرية ترفض زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

وأورد بيان للخارجية الاسرائيلية أن جدعون ساعر وجان نويل بارو أجريا اتصالا هاتفيا دعا فيه ساعر "نظيره الفرنسي إلى إعادة النظر" في مبادرة باريس الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف البيان "ما دامت فرنسا تواصل مبادرتها وجهودها التي تتنافى ومصالح إسرائيل، فإن هذه الزيارة (لماكرون إلى اسرائيل) لا مجال للقيام بها".

أواخر تموز/يوليو، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر. وعقب ذلك، دعت أكثر من 12 دولة، من بينها كندا وأستراليا وبلجيكا، دولا أخرى إلى حذو حذوها.

وتسبب الإعلان الفرنسي بأزمة بين الجانبين، مع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي الرئيس الفرنسي بـ"تأجيج نار معاداة السامية" في فرنسا.

ونقلت شبكة "كان" الإسرائيلية العامة عن النائب الفرنسي السابق ماير حبيب الأربعاء أن نتانياهو رفض طلبا من ماكرون للقيام بزيارة لإسرائيل.

وفي اتصاله مع بارو، اعتبر ساعر أن المبادرة الفرنسية "تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وتضر بالمصالح القومية والأمنية لإسرائيل".

المصدر: فرانس برس