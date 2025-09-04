مقتل خبيرين في نزع الألغام بهجوم روسي في شمال أوكرانيا

2025-09-04 22:40

أربيل (كوردستان 24)- قُتل خبيران أوكرانيان في مجال إزالة الألغام من مجلس اللاجئين الدنماركي الخميس في هجوم روسي في شمال أوكرانيا، في منطقة احتلتها القوات الروسية مع بداية الغزو، حسبما أفادت السلطات والمنظمة غير الحكومية.

وقالت المنظمة في بيان "تعرض أحد مواقعنا لإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أوكرانيا لقصف صاروخي (...) وأدى الهجوم إلى مقتل اثنين من زملائنا الأوكرانيين وإصابة ثمانية آخرين".

وفقا للمنظمة كان فريقها يُجري "أنشطة إنسانية مدنية بحتة لدى وقوع الضربة، ويعمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب".

ودانت المنظمة "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وندد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا ب"جريمة حرب خطيرة". واتهم الجيش الروسي باستهداف "العاملين في المجال الإنساني عمدا أثناء تأدية واجباتهم".

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هذه الضربة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير "نقطة تجهيز وإطلاق مسيرات بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرنيغيف".

واتهمت عبر تطبيق تلغرام أوكرانيا بـ"اعتبار تدمير الأهداف العسكرية المشروعة (...) +مهمة إنسانية مدنية لإزالة الألغام+".

ووفقا لدميترو بريجينسكي رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيغيف، وقع القصف الصاروخي قرب نقطة تفتيش عند مدخل مدينة نوفوسيليفكا.

قبل دقائق من القصف سمع مراسلو وكالة فرانس برس في كييف دوي صفارة إنذار دوت أيضا في شمال البلاد مع إعلان قنوات تلغرام إطلاق صاروخ.

وكانت القوات الروسية حاصرت مدينة تشيرنيغيف في بداية الحرب بعد شنّ غارات انطلاقا من بيلاروس المجاورة، حليفة موسكو، الواقعة على بعد 50 كيلومترا.

وتنتشر فرق لإزالة الألغام في شمال وجنوب وشرق اوكرانيا حيث استعاد الجيش الاوكراني جزءا من الأراضي التي سيطرت عليها موسكو بعد أشهر من بدء الغزو عام 2022.

وفقا للأمم المتحدة، باتت أوكرانيا اليوم واحدة من أكثر البلدان المزروعة ألغاما في العالم.

المصدر: فرانس برس