ويتكوف أسدى نصائح لموسكو حول طريقة التحاور مع ترامب بشأن أوكرانيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أسدى ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، نصائح لمستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول طريقة التحاور مع الرئيس الأميركي في ما يتّصل بالنزاع في أوكرانيا، وفق محادثة هاتفية نشرت وكالة بلومبرغ فحواها الثلاثاء.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ في بيان أرسل لوكالة فرانس برس إن ذلك "يثبت أمرا واحدا وهو أن المبعوث الخاص ويتكوف يتحدث إلى مسؤولين في كل من روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي لتحقيق السلام، وهو بالضبط ما عينه الرئيس ترامب للقيام به".

ونشرت بلومبرغ فحوى المحادثة التي أجريت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بين رجل الأعمال السابق ويوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، حيث تم التطرق إلى خطة مستقبلية لتسوية النزاع، مستوحاة من تلك التي أُعلنت قبل فترة قصيرة لإنهاء الحرب في غزة.

ووفق هذا الوثيقة التي نشرتها بلومبرغ، يقترح ويتكوف مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين، "يهنّئ" فيها الأخير الرئيس الأميركي "على هذا النجاح".

وينصح ويتكوف وفق المصدر نفسه، بإجراء المكالمة قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض والتي كانت مقرّرة في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

ويضيف ويتكوف وفق الوثيقة نفسها "قلت للرئيس إنكم، إن روسيا الاتحادية لطالما أرادت اتفاق سلام. هذا ما أعتقده"، مشيرا إلى "خطة سلام من 20 بندا، على غرار ما فعلنا لغزة".

ويرد محاور ويتكوف بالقول "سيهنّئه، وسيقول إن ترامب هو حقا رجل سلام"، في إشارة إلى ما سيقوله بوتين خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأميركي.

وأضاف ويتكوف "حسنا، بيني وبينك، أعلم ما يتطلبه الأمر لإبرام خطة سلام: دونيتسك وتبادل أراض في مكان ما"، في إشارة إلى المنطقة الشرقية من أوكرانيا التي تطالب بها روسيا.

وأجريت مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عشية زيارة زيلينسكي.

وقال الرئيس الأميركي حينها إن "تقدما كبيرا" تحقّق خلال هذه المكالمة.

وقبل ذلك بفترة وجيزة كان ترامب يشير إلى استياء حيال الرئيس الروسي.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اقترحت الولايات المتحدة خطة سلام لأوكرانيا اعتُبرت مؤاتية جدا لروسيا.

لكن الخطة الأولية عُدّلت للتوصل إلى نسخة جديدة "أفضل بكثير" لكييف، سيناقشها ويتكوف مع بوتين في موسكو، بطلب من ترامب.

وقال ترامب لصحافيين الثلاثاء إنه لم يستمع إلى التسجيل لكنه وصفه بأنه "شكل تقليدي من أشكال التفاوض".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن ويتكوف منحاز لروسيا أكثر مما ينبغي، تطرّق الرئيس بدلا من ذلك الكلفة البشرية للحرب وقال "اسمعوا، هذه الحرب قد تستمر لسنوات، وروسيا لديها عدد أكبر بكثير من الناس، ولديها عدد أكبر بكثير من الجنود، لذلك أعتقد أنه إذا تمكنت أوكرانيا من التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أمرا جيدا"، مضيفا "أعتقد أنه أمر رائع للطرفين".

ونشرت بلومبرغ نص مكالمة أخرى بين أوشاكوف ومبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف الذي كان منخرطا في مناقشات مع مسؤولين أميركيين.

وذكرت الوكالة التي نقلت نص المكالمة باللغة الإنكليزية وفي نسختها الأصلية باللغة الروسية، أن المحادثة جرت في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول دميترييف "أعتقد أننا سننشر هذه الورقة حول موقفنا، وسأقوم بتوزيعها بشكل غير رسمي".

ويضيف "لا أعتقد أنهم سيأخذون نسختنا بالضبط، لكن على الأقل ستكون قريبة قدر الإمكان" منها، متحدثا على ما يبدو عن مسؤولين أميركيين.

وذكر موقع "أكسيوس" أن كيريل دميترييف أمضى ثلاثة أيام مع ستيف ويتكوف ومسؤولين أميركيين آخرين في ميامي (فلوريدا) بين 24 و26 تشرين الأول/أكتوبر.

AFP