مصدر في تحالف السيادة لـكوردستان24: الكورد والشيعة لديهم فيتو على الحلبوسي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في تحالف السيادة لكوردستان24 بأن القوى السياسية السنية تعمل على توحيد موقفها بشأن مرشح منصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وبحسب المصدر، فإن محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للبرلمان، غير قادر على العودة إلى المنصب مرة أخرى بسبب الفيتو المفروض عليه من القوى الكوردية وجزء من القوى الشيعية.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الاجتماعات والاتصالات بين القوى السياسية السنية لاتزال مستمرة، وهناك احتمال بأن يتم الاتفاق على المرشّح النهائي لهذا المنصب خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وفي الاجتماع الأخير، توصّلت جميع القوى السنية إلى اتفاق يقضي بتسلّمها منصب رئيس البرلمان.

وفي هذا السياق، يسعى حزب تقدّم بزعامة محمد الحلبوسي إلى الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، إضافة إلى وزارة سيادية وأخرى خدمية.

تشكيل التحالف السُّني

حصلت الأحزاب والتحالفات السنية على أكثر من 70 مقعداً في الانتخابات التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وفي الـ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عقدت خمسة أطراف رئيسية سنية في العراق ـ وهي (تقدّم، عزم، السيادة، حسم وطني، والجماهير) اجتماعاً في منزل خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة.

وخلال الاجتماع، تقرّر تشكيل “المجلس السياسي الوطني”، والذي سيعمل خلال السنوات الأربع المقبلة من عمر الدورة البرلمانية السادسة.

وبحسب مسؤولي ذلك التحالف والأحزاب السنية المشاركة، فإن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو توحيد الصفوف، والدفاع عن حقوق المحافظات، وتحديد آلية المشاركة ودورهم في الحكومة العراقية المقبلة.