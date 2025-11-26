القنصلية الأميركية في أربيل تؤكد استمرار الحوار مع قيادات الإقليم وتعزيز الشراكة مع العراق

منذ ساعتين

أعلنت القنصلية الأميركية في أربيل أن جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، وويندي غرين، القنصل العام للولايات المتحدة في إقليم كوردستان، عقدا اجتماعاً مع قيادات الإقليم لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وذكرت القنصلية في بيان لها أن اللقاء تناول أولوية المصالح المشتركة في دعم سيادة العراق، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في إقليم كوردستان، إلى جانب البحث في آفاق توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد هاريس وغرين خلال الاجتماع تقديرهما لمشاركة شركاء كوردستان في هذه الجهود، مشددين على أن الولايات المتحدة حريصة على استمرار الحوار البنّاء وتطويره بما يخدم مستقبل الشراكة بين واشنطن وبغداد، وبما يعود بالفائدة على الطرفين.

وجاء في ختام البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق التعاون القائم وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يرسّخ الأمن والازدهار في العراق عموماً وفي إقليم كوردستان على وجه الخصوص.