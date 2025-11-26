وفدٌ من الديمقراطي الكوردستاني يزور مقر الاتحاد الإسلامي في أربيل لبحث ملفات سياسية بارزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وفد رفيع من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، زيارة إلى المقر العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني في أربيل، بهدف مناقشة جملة من الملفات السياسية المرتبطة بالوضع الراهن في إقليم كوردستان والعراق.

تشكيلة الوفد الزائر من الديمقراطي الكوردستاني:

• هوشيار زيباري: عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي.

• علي حسين: عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب التنظيمات في السليمانية.

• بشتيوان صادق: عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب تنظيمات أربيل.

تشكيلة وفد الاتحاد الإسلامي الكوردستاني:

• هادي علي: نائب الأمين العام.

• محمد هاودياني: عضو المكتب السياسي.

• صلاح الدين بابكر: المتحدث الرسمي وعضو المكتب السياسي.

وبحسب المعلومات، يتناول الاجتماع عدداً من القضايا الرئيسية من بينها نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، جهود تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، علاقات أربيل وبغداد، والتطورات السياسية في العراق والمنطقة.

تأتي هذه الزيارة في ظل تعثر المباحثات المتعلقة بتشكيل الحكومة في بغداد وأربيل، في الوقت الذي تستمر فيه اللقاءات بين الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة وتوافق سياسي يتيح المضي نحو استقرار حكومي أوسع.