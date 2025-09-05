الرئيس بارزاني يفتتح “طريق البيشمركة” في متنزه أوندري سيتورين بالعاصمة الفرنسية باريس

2025-09-05 08:43

أربيل (كوردستان24)- يفتتح اليوم الرئيس بارزاني ورئيس بلدية باريس متنزهاً وشارعاً باسم "البيشمركة" تكريماً لتضحياتهم وبطولاتهم.

وقال موقع باريس برس، ان قوات البيشمركة رمز لتضحيات الشعب الكوردي ونضاله من أجل حريته وحقوقه المشروعة، مضيفا ان أربيل وباريس يتمتعان بعلاقات جيدة وطيدة.

وأضاف موقع باريس برس، ان باريس تفتخر بوجود معهد خاص بالقضية الكوردية فيها منذ أربعين عاماً.

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بارزاني الجمعة متنزها وشارعا في باريس في مراسم، وبحكمة الرئيس بارزاني عبرت القضية الكوردية مراحل مهمة في تأريخها وتعريف هويتها للعالم، ومثلما ان السلام والتضحية متجذران في نفوس الكورد، فان الشعوب المحبة للسلام لن تتخلى عن الكورد.

وستقام اليوم في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات وانشطة متنوعة تقديرا لنضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، وسيحضر الرئيس بارزاني هذه الفعاليات ووفد من حكومة إقليم كوردستان ومئات الضيوف الى جانب حضور عدد من قدامى البيشمركة، كما وستشارك شخصيات سياسية واكاديمية فرنسية ودول اوروبا.

عرفت فرنسا بصداقتها للكورد عبر التاريخ، ودأب قادتها على زيارة إقليم كوردستان ومد يد العون للشعب الكوردي في اوقات الحاجة، ففي عام 1991 وخلال الانتفاضة الكوردية، زارت دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق ميتران إقليم كوردستان وشهدت معاناة الكورد.

افتتاح شارع في العاصمة الفرنسية باريس تحمل في طياتها معاني عظيمة، كتعريف أزلي لدى الشعب الكوردي فان البيشمركة يعني انهم مستعدون للقتال من أجل وطنهم ومستعدون للتضحية من أجله.