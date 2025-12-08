الأمم المتحدة تندد بـ"لامبالاة" العالم لدى إطلاقها ندائها للمساعدات الإنسانية للعام 2026

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نددت الأمم المتحدة الإثنين بـ"لامبالاة" العالم حيال معاناة الملايين عبر العالم، لدى إطلاقها ندائها لجمع مساعدات إنسانية للعام 2026 والذي يبقى محدودا هذه السنة بمواجهة التراجع الحاد في التمويل.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال مؤتمر صحافي في نيويورك لدى عرضه خطة تطمح لجمع 23 مليار دولار لمساعدة 87 مليون شخص في مواقع مثل غزة والسودان وهايتي وبورما وأوكرانيا، "هذا زمن من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة".

AFP