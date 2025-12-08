حكومة إقليم كوردستان تعمل على ترميم معلم تاريخي وديني في شيخان

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالمواقع والمعالم الدينية، يجري ترميم موقع “نەهدار” في قضاء شيخان.

فلاح حسن، مختار المنطقة، صرّح لـ كوردستان24 قائلاً: في السابق كانت هنا ثلاث شجرات، لكنها سقطت وزالت بسبب تقادم الزمن. أنا كمختار وأعضاء المجلس، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، قررنا القيام بعمل جيد وإعادة تأهيل هذا المكان مرة أخرى وإرجاعه إلى وضعه السابق. نشكر رجال الدين والقائممقام والبلدية والأمير ومحافظة دهوك والشركة التي أنشأت طريق ذي اتجاهين للالش، فقد ساعدونا جميعاً في إعادة ترميم هذا الموقع من جديد.

يمتلك هذا الموقع جذوراً عريقة وتاريخاً قديماً، حيث يعود تاريخه إلى زمن الآباء والأجداد، وبحسب بعض المصادر، فقد كان في فترة من الفترات مقبرة.

الباحث في شؤون المواقع التراثية، محمد تتر أكد أن “نەهدار” يعد واحداً من المواقع التاريخية المهمة في قضاء شيخان، ويعود تاريخه إلى عصور تاريخية قديمة، وصولاً إلى عهد إمارة بادينان. في ذلك الوقت كان المكان محطة استراحة لأولئك الذين كانوا يتوجهون عبر هذا الطريق إلى ولاية الموصل. كما تتميز هذه الشجرة بخصوصيتها في الأسطورة والميثولوجيا الدينية الإيزيدية، حيث تُعرف باسم “دارکا ئامادین”. كذلك ورد ذكر هذا الاسم في سجلات الدولة العراقية عام 1935 باعتباره مقبرة في هذا الموقع.

وأشار بير خلات، وهو شخصية إيزيدية، قائلاً: هذا واحد من المواقع المقدسة والقديمة في المنطقة، والاسم الحقيقي له هو (ڕۆژگە)، أي (ڕۆژگە مەرگە"). واليوم في قضاء شيخان نطلق جميعاً اسم (مەرگە) على تلك المواقع الخاصة بالإيزيديين. لالش هو مزار الشيخ آدي، أما هذا فهو (مەرگەی ڕۆژگە). نشكر قرار مسرور بارزاني، رئيس الحكومة، الذي قال إنه يجب ترميم هذا الموقع بالكامل”.

خلال مراسم افتتاح الطريق الدولي الواصل بين شيخان ومعبد لالش قبل أكثر من شهر، قرر رئيس حكومة إقليم كردستان أنه يجب ترميم أي موقع يحتاج إلى ذلك في المنطقة، وبطريقة جميلة تمت إعادة غرس الأشجار مرة أخرى في هذا الموقع التراثي (نەهدار).