علي دولمري: افتتاح طريق البيشمركة في باريس له دلالة رمزية كبيرة

2025-09-05 09:05

أربيل (كوردستان24)- قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا علي دولمري، ان الرئيس بارزاني سيفتتح اليوم شارع البيشمركة في باريس، مضيفا ان مشاركة الرئيس بارزاني في هذا الافتتاح تأتي بصفته رئيسا وبيشمركة.

وقال علي دولمري ان الشعب الكوردي والشعب الفرنسي لديهما نفس القيم، وهي الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وافتتاح شارع باسم البيشمركة في باريس له دلالات و رمزية قيمة ومهمة.

وأضاف دولمري، نظراً لاهمية اسم البيشمركة، وكما يعلم الجميع، ان الرئيس بارزاني أصبح بيشمركة منذ ان كان في السادسة ولطالما اعتبر نفسه من البيشمركة، لذلك رأينا انه من المهم ان يشارك الرئيس بارزاني في افتتاح شارع البيشمركة نظرا لدوره في محاربة داعش وحماية قضية الشعب الكوردي العادلة، وهذا مصدر فخر للشعب والحكومة الفرنسية وكذلك لشعب وحكومة كوردستان، لان الرئيس بارزاني ليس قائدا فحسب، بل هو القائد والمرجع للشعب الكوردي بأكمله في كافة أجزاء كوردستان.

وأردف، يتشارك الشعبين الكوردي والفرنسي القيم نفسها، فكلاهما ناضل من أجل الحرية والسلام والديمقراطية وحقوق الانسان، وفي ذات الوقت لم يقاتل الشعب الكوردي يوما لهزيمة الاخرين، بل ناضل وقاتل دفاعا عن النفس من أجل السلام، لذلك تربط قيم التعايش والحرية والسلام والديمقراطية الشعبين الكوردي والفرنسي، وقد دفعت هذه القيم الحكومة الفرنسية دائما لدعم الشعب الكوردي.

وأشار الى، انه "لمن دواعي سرورنا ان فرنسا العضو الدائم في حلف الشمال الاطلسي والتتي تتمتع بحق نقض الفيتو في مجلس الامن، تدعم إقليم كوردستان".

وتابع قائلا، ان افتتاح متنزه وشارع يحملان اسم البيشمركة في باريس التي يزورها ملايين الاشخاص سنويا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، تدل على تقدير فرنسا حكومة وشعبا لتضحيات البيشمركة المدافعين عن الحرية والسلام والديمقراطية.

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بارزاني الجمعة متنزها وشارعا في باريس في مراسم، وبحكمة الرئيس بارزاني عبرت القضية الكوردية مراحل مهمة في تأريخها وتعريف هويتها للعالم، ومثلما ان السلام والتضحية متجذران في نفوس الكورد، فان الشعوب المحبة للسلام لن تتخلى عن الكورد.

وستقام اليوم في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات وانشطة متنوعة تقديرا لنضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، وسيحضر الرئيس بارزاني هذه الفعاليات ووفد من حكومة إقليم كوردستان ومئات الضيوف الى جانب حضور عدد من قدامى البيشمركة، كما وستشارك شخصيات سياسية واكاديمية فرنسية ودول اوروبا.

عرفت فرنسا بصداقتها للكورد عبر التاريخ، ودأب قادتها على زيارة إقليم كوردستان ومد يد العون للشعب الكوردي في اوقات الحاجة، ففي عام 1991 وخلال الانتفاضة الكوردية، زارت دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق ميتران إقليم كوردستان وشهدت معاناة الكورد.

افتتاح شارع في العاصمة الفرنسية باريس تحمل في طياتها معاني عظيمة، كتعريف أزلي لدى الشعب الكوردي فان البيشمركة يعني انهم مستعدون للقتال من أجل وطنهم ومستعدون للتضحية من أجله.