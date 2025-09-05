دانيال مايل: مكانة كوردستان بالغة الاهمية لفرنسا واوروبا بأسرها

2025-09-05 10:53

أربيل (كوردستان24)- قال الدكتور دانيال مايل استاذ العلوم السياسية في جامعة غرينويل بباريس لكوردستان24، ان مكانة إقليم كوردستان بالغة الاهمية لفرنسا واوروبا بأسرها، ونحن في فرنسا نرغب في بناء علاقات جيدة مع إقليم كوردستان، مضيفا انه عى وجه الخصوص وجود منطقة مستقرة في العراق أمر بالغ الاهمية لنا ولأمن اوروبا والعالم أجمع.

وأضاف مايل، تربطنا علاقات جيدة مع كوردستان بفضل مصالحنا المشتركة، نحن في فرنسا قادرون على أن نكون مفتاح نجاح كوردستان في اوروبا، ونستطيع مساعدة إقليم كوردستان في مختلف الظروف، كما نستطيع توفير الاستقرار في الشرق الاوسط والعراق ومساعدة إقليم كوردستان اقتصاديا ايضا.

وحول الروابط التاريخية بين كوردستان وفرنسا، قال دانيال "ان ما يربط اقليم كوردستان بفرنسا يعود سنوات عديدة، ولا سيما ان لنا وللكورد تاريخا عريقا، لقد لعبنا دورا مؤثرا في فرنسا، ويعود سبب هذه العلاقة التاريخية الى دانيال ميتران، التي زارت كوردستان وقدمت المساعدات للشعب الكوردي، وكان هذا دافعا بالغ الاهمية لعلاقة سياسية وانسانية بين إقليم كوردستان وفرنسا".

وأشار الى ان العلاقات الجيدة بين كوردستان وفرنسا ادى الى استمرار هذه العلاقات حتى هذه اللحظة، وكذلك افتتاح القنصلية الفرنسية في كوردستان عام 2009، والتي كانت بداية مهمة في تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية والادارية بين فرنسا وكوردستان.

وتابع قائلا، لطالما كان إقليم كوردستان محل اهتمام فرنسا لكونه منطقة مستقرة، واعتقد ان هذا عامل مهم في علاقاتنا الحالية.

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بارزاني الجمعة طريق "ألبيشمركة" في متنزه أوندري سيتورين بباريس، فبحكمته عبرت القضية الكوردية مراحل مهمة في تأريخها وتعريف هويتها للعالم، ومثلما ان السلام والتضحية متجذران في نفوس الكورد، فان الشعوب المحبة للسلام لن تتخلى عن الكورد.

وستقام اليوم في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات وانشطة متنوعة تقديرا لنضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، وسيحضر الرئيس بارزاني هذه الفعاليات ووفد من حكومة إقليم كوردستان ومئات الضيوف الى جانب حضور عدد من قدامى البيشمركة، كما وستشارك شخصيات سياسية واكاديمية فرنسية ودول اوروبا.

عرفت فرنسا بصداقتها للكورد عبر التاريخ، ودأب قادتها على زيارة إقليم كوردستان ومد يد العون للشعب الكوردي في اوقات الحاجة، ففي عام 1991 وخلال الانتفاضة الكوردية، زارت دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق ميتران إقليم كوردستان وشهدت معاناة الكورد.

افتتاح شارع في العاصمة الفرنسية باريس تحمل في طياتها معاني عظيمة، كتعريف أزلي لدى الشعب الكوردي فان البيشمركة يعني انهم مستعدون للقتال من أجل وطنهم ومستعدون للتضحية من أجله.