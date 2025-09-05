الرئيس بارزاني يهدي تمثال البيشمركة لرئيسة بلدية باريس

2025-09-05 11:55

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس مسعود بارزاني صباح اليوم لمبنى بلدية باريس وأجرى اجتماعا مع رئيسة بلدية باريس، حيث قدم لها الرئيس عدة هدايا من بينها تمثال للبيشمركة، وهي بدورها رحبت بالرئيس بارزاني مشيدة بدوره الكبير ونضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي.

كما وأهدى الرئيس مسعود بارزاني لرئيسة بلدية باريس، لوحة تمثل البيشمركة، واصفا اياها قائلا "هذه لوحة البيشمركة الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش نيابة عن العالم أجمع"، و كتابا عن بطولات البيشمركة وانتصاراتهم ضد تنظيم داعش الارهابي.

بدورها قالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، "هذه الهدايا قيمة جداً، وسأضعها في مكتبي"، مضيفة انهم، "مدينون للبيشمركة الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش الارهابي نيابة عنا جميعا".

ثم قدم الرئيس بارزاني عسل كوردستان لرئيسة بلدية باريس، قائلا "هذا عسل كوردستان"، بدورها قالت آن هيدالغو "أنا احب كوردستان ويبدو ان هذا العسل من جبال بارزان"، فأجابها الرئيس بارزاني قائلا، "لا، انه عسل كوردستان".