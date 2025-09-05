رويكنان: لولا البيشمركة لما تمكنا من هزيمة داعش

2025-09-05 14:47

أربيل (كوردستان24)- قال ممثل وزير الخارجية الفرنسي في مراسم افتتاح طريق البيشمركة بباريس، "هذه حقيقة، لولا البيشمركة لما تمكنا من هزيمة"، جاء ذلك خلال القائه كلمة في المراسم.

وقال ممثل وزير الخارجية الفرنسي رويكنان في كلمة له اليوم الجمعة 5 ايلول 2025، خلال مراسم افتتاح طريق البيشمركة بباريس، "بكل احترام، نقف اليوم معكم حكومة وشعبا، لتكريم البيشمركة، المقاتلين الاشداء رجالا ونساءً، الذين واجهوا التهديد الحقيقي المتمثل بتنظيم داعش، الجماعة الارهابية التي هددت بتدمير البشرية عام 2014".

وأضاف رويكنان، "عندما اراد داعش الوصول الى باريس، منعت البيشمركة ذلك، البيشمركة اسم يحتذى به في التضحية والدفاع، نحن نقدر نضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي".

وأكد، "لولا البيشمركة لما تكمنا من هزيمة داعش، البيشمركة ضحوا بانفسهم من أجل المسيحيين والايزيديين وكافة الطوائف والاديان".

وأشار الى، "ان التضحيات التي قدمناها نحن والبيشمركة، كانت في الحرب ضد داعش، وهو تهديد لا يزال قائما في العراق وسوريا"، مضيفا، "نحن ندعم كوردستان، ووعدنا بحماية كوردستان".

وانهى كلمته قائلا، "اود أن اشكر بلدية باريس على تنسيقها مع إقليم كوردستان، ونؤكد ان العلاقة بين إقليم كوردستان وفرنسا قوية ومتينة".