منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القرود

2025-09-05 17:40

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن جدري القرود لم يعد تُمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تراجع مطرد في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو الديموقراطية وغيرها من الدول المتضررة.

وأعلنت منظمة الصحة "حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في العالم" في آب/أغسطس 2024 بعد تفشي جدري القرود بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو.

ورفع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حالة الطوارئ عقب الاجتماع الفصلي للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة والذي عُقد الخميس بشأن تفشي فيروس جدري القرود.

وأكد تيدروس في مؤتمر صحافي أنه قبل توصية أعضاء اللجنة برفع حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا عالميا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال "يستند هذا القرار إلى التراجع المستمر في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو وفي الدول المتضررة الأخرى بما فيها بوروندي وسيراليون وأوغندا".

وأضاف "بالطبع، رفع حالة الطوارئ لا يعني زوال الخطر ولا يعني توقف استجابتنا"، لافتا الى أن الوضع لا يزال يُمثل حالة طوارئ في القارة الإفريقية.