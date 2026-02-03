تأهيل مكتبة جمجمال العامة بعد أضرار السيول وحملات تبرع بآلاف الكتب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير عام مكتبة جمجمال، هيرش عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، أن أعمال إعادة تأهيل المكتبة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

مبيناً أن الفترة الماضية شهدت التركيز على وضع التصاميم الجديدة وعمليات التنظيف والتنظيم الشاملة.

وأوضح عبد الرحمن في تصريح لـ كوردستان 24، أن الأولوية القصوى في العمل تركزت على معالجة النقاط الهشّة التي تسببت بتدفق مياه السيول إلى داخل المبنى، لتفادي تكرار الأضرار التي لحقت بالمكتبة للمرة الثانية نتيجة الفيضانات.

وأضاف أن عملية التأهيل ستتم وفق تصميم عصري ومختلف من قبل أحد المراكز الكوردية المختصة في الإقليم.

مؤكداً أن المشروع يتطلب وقتاً كافياً كونه لا يقتصر على الترميم الإنشائي فحسب، بل يتضمن إعادة تنظيم هيكلية المكتبة بشكل كامل.

وفيما يخص حملات التبرع، كشف مدير المكتبة عن جمع أكثر من 35 ألف كتاب حتى الآن بفضل مساهمات واسعة من المكتبات والمواطنين والكتاب والمثقفين لدعم مكتبة جمجمال العامة.

في سياق متصل، سلّمت المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل، اليوم الثلاثاء، ألف كتاب بعناوين متنوعة إلى مكتبة أربيل العامة (مكتبة زيتون) كوجبة ثانية، تمهيداً لنقلها وإضافتها إلى رصيد مكتبة جمجمال.

يُذكر أن مكتبة جمجمال العامة، التي تأسست عام 1976 وتعد صرحاً ثقافياً يضم آلاف العناوين التاريخية ويشرف على 9 مكتبات فرعية، كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت الإقليم في 9 كانون الأول 2025، مما أسفر حينها عن تلف وفقدان 19 ألفاً و300 كتاب ومجلة وصحيفة.