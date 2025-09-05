البرتغال شهدت هذا العام أحرّ فصول الصيف وأكثرها جفافاً منذ 1931

2025-09-05 21:40

أربيل (كوردستان 24)- شهدت البرتغال هذه السنة أحرّ فصل صيف وأكثر هذه الفصول جفافا منذ حوالى قرن، مع حرارة تخطّت المعدّل المسجّل في 1991-2020 وتساقطات لم تتخطّ ربع تلك التي تهطل عادة، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الجمعة.

وبلغ معدّل الحرارة القصوى مستوى قياسيا بحدود 30,78 درجة مئوية هذا الصيف، كان أعلى بـ2,09 درجة مئوية من المتوسّط الشائع والأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1931.

وكانت أشهر الصيف الأكثر جفافا منذ بدء التدوينات مع تدنّي التساقطات إلى 24 % من كمّيتها المعهودة خلال الفترة بين 1991 و2020، بحسب ما أفاد المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوّي.

وشهدت البرتغال هذا الصيف ثلاث موجات حرّ شديد كان آخرها لمدّة 16 يوما بين 29 تموز/يوليو و17 آب/أغسطس.

وفي المجموع سجّلت 33 منطقة أعلى معدّلات درجات قصوى في حزيران/يونيو.

وسجّلت أعلى حرارة في مورا التي تبعد حوالى مئة كيلومتر شرق لشبونة مع 46,6 درجة مئوية.

وفي آب/أغسطس، أودت حرائق حرجية في شمال البلد ووسطه بأربعة أشخاص، وتسببت بإصابة كثيرين وأتت على 254 ألف هكتار.

وكانت هذه الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية حصدا للأرواح منذ فيضانات 2017 التي أودت بالمئات، وفق بيانات المركز البرتغالي للأحراج.

المصدر: فرانس برس