طقس العراق.. غبار وتباين في درجات الحرارة

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 6 أيلول 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً، أن "درجات الحرارة العظمى في جميع محافظات العراق، كالتالي، السليمانية 37، دهوك وأربيل 38، نينوى وكركوك 41، ديالى وصلاح الدين والأنبار 43، بغداد وواسط 44، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وبابل والمثنى 45، ميسان 46، وذي قار والبصرة 47".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتجاوز سرعتها أكثر من 30 كم/س في المنطقة الجنوبية مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، أما الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتجاوز سرعتها في بعض الأماكن أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".